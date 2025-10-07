Miriam Casillas cierra en sexto lugar la Supertri

La triatleta pacense Miriam Casillas cerró su participación en la liga profesional Supertri con una meritoria sexta posición final en la clasificación general, tras una exigente última jornada disputada este domingo en la ciudad francesa de Toulouse.

Casillas, integrante del Triatlón Ferrol, partía en buena posición para escalar puestos y comenzó con fuerza, completando una gran natación que la situó en el grupo delantero. En el tramo de ciclismo mantuvo un ritmo alto sobre un circuito técnico y selectivo, lo que le permitió iniciar el primero de los tres triatlones encadenados desde la cuarta plaza.

En la carrera a pie, la triatleta perdió algo de terreno, situándose en torno al décimo puesto dentro de un grupo compacto de perseguidoras. Ya en el último segmento de natación, el frío, con temperaturas por debajo de los veinte grados, acabó pasándole factura, y fue finalmente eliminada junto a otras ocho competidoras al superar el margen permitido respecto al grupo de cabeza.

Pese a ello, las buenas actuaciones previas que había firmado en citas como Chicago y Jersey le permitieron conservar el sexto lugar en la clasificación general. Con este resultado, Casillas vuelve a consolidarse entre las triatletas españolas más destacadas del panorama internacional y encara con confianza el tramo final de la temporada.