Fútbol | Tercera Federación
El Gévora quiere seguir sacando músculo en casa
Tras dos victorias seguidas en su campo, el cuadro verdinegro busca la tercera ante un Puebla que llega en un gran momento
Aunque el calendario no ha sido benevolente con el Gévora en su estreno en Tercera Federación, el cuadro pedáneo se está adaptando a la categoría a pasos agigantados a pesar de estar puntuando por debajo de su rendimiento. En la próxima jornada, el equipo que dirige Martín Fernández se enfrentará el domingo a las 17.00 en su campo al Puebla de la Calzada tras haber caído por la mínima en Jaraíz la pasada semana.
Los verdinegros volvieron a mostrar una versión muy competitiva que estuvo muy cerca de volver a Gévora con puntos en el zurrón. Dispusieron de varias acciones claras para lograr ponerse por delante en el marcador, pero un sobresaliente gol de Luismi Bueno, que anotó desde el centro del campo, decantó la balanza en favor del cuadro pimentonero y dejó sin premio el esfuerzo pedáneo.
No han sido nada sencillas las tres primeras salidas del Gévora. Además de Jaraíz, los verdinegros visitaron Llerena en la primera jornada y Villanueva de la Serena en la tercera, tres campos de los que se van a escapar muy pocos puntos y que planean ver a sus equipos en la parte más alta de la clasificación.
A pesar de ello, el plantel de Martín Fernández no ha tenido complejos y ha jugado de tú a tú, superando en muchos tramos a los tres rivales y quedándose muy cerca de obtener un premio mayor.
Donde sí ha obtenido puntos el Gévora ha sido en el Municipal. Los pedáneos han logrado sumar seis puntos de seis posibles en sus dos encuentros disputados como local tras imponerse a Cabeza del Buey y Montehermoso, cumpliendo con la premisa de hacerse fuertes en casa y tratar de sumar al máximo como visitante.
Los pedáneos buscarán encadenar la tercera victoria seguida en su campo ante un Puebla que llega en un excelente momento de forma. La escuadra poblanchina se sitúa en el quinto puesto de la clasificación, último que da acceso al playoff de ascenso, después de haber sufrido solo una derrota en las cinco jornadas que transcurren de liga. Los de José Enrique Pineda perdieron su único partido en la primera jornada (2-1 ante el Villanovense) y desde ese momento se han impuesto a Montehermoso y Jaraíz a domicilio, han empatado contra el Jerez y sumaron su última victoria ante el Calamonte tras vencer 2-1.
El Gévora afronta una nueva prueba de nivel con la confianza que le otorgan sus buenos números en casa y las sensaciones positivas que viene dejando jornada tras jornada. Pese a la falta de recompensa fuera de su feudo, el conjunto de Martín Fernández ha demostrado que tiene argumentos de sobra para competir con cualquiera en la categoría.
