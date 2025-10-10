Cisqui, entrenador del Extremadura: «La clasificación ahora no dice nada»

El Extremadura viaja este domingo a Águilas para medirse al Lorca Deportiva defendiendo el liderato de su grupo. Lo hará con el guion que Francisco Javier Diosdado, Cisqui, viene repitiendo desde agosto: competir sin complejos, pero sin confundir confianza con exceso de euforia. «Las clasificaciones ahora no dicen nada. Estar arriba o abajo puede ser circunstancial. Cada partido hay que trabajarlo», recuerda el almendralejense.

El fundador del ‘fútbol chuletón’ valora el escenario: «El campo está en muy buen estado y, bajo nuestra idea de fútbol, nos viene bien». Pero advierte del rival, más allá de su posición: «Es un equipo fuerte defensivamente y muy peligroso en las transiciones. Habrá que estar muy atentos para combatir ese juego». Por eso insiste en evitar concesiones: el vestuario ha revisado y corregido errores del último encuentro. «Tuvimos fallos graves; los hemos analizado y debemos exigimos no repetirlos. Eso se corrige con trabajo».

Sobre el plan de partido, el mensaje es sencillo y reconocible: iniciativa desde el minuto uno y valentía para sostenerla. «Que nadie lo dude: iremos a por los tres puntos. Seremos un equipo valiente y atrevido, asumiendo lo que el partido pida». Ese atrevimiento ha sido seña de identidad en un comienzo en el que el Extremadura ha sabido reaccionar incluso cuando golpeaba primero el rival. «El grupo no pierde la fe, ni los que inician ni los que salen del banquillo. Y la afición empuja: cuando llegó el 2-2 el otro día, el estadio fue una caldera”».

Precios coperos

De otro lado, el Extremadura anunciaba este viernes los precios para su partido de Copa del Rey, cuyo horario se ha fijado para el martes 28d e octubre, a las 21.00 horas, ante Las Palmas. Los socios pagarán 20 euros en Tribuna, 15 en Preferencia y 10 en Fondo. Los no abonados pagarán 30 euros en Tribuna, 20 en Preferencia y 15 euros en fondos. Son precios que han sido muy aplaudidos por la afición, que busca vivir una de esas noches mágicas en Copa.