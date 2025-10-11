La dana Alice es la gran protagonista del España-Georgia

Ni Lamine Yamal ni Khvicha Kvaratskhelia. El nombre del partido que medirá este sábado (20.45 horas) a España y Georgia, si la climatología lo permite, es el de Alice. Es el nombre de la primera dana que ha sido bautizada y que está afectando en las últimas horas y durante el fin de semana a la zona del norte de Murcia, Alicante, Valencia y la costa mediterránea.

Elche, afectado

Elche está enclavado en esa zona y, sufrirá los efectos de las lluvias torrenciales que descargarán en la provincia alicantina. Debido a ello el plan de viaje de la selección fue alterado y los internacionales pospusieron el traslado a Elche al día de partido. La rueda de prensa de Luis de la Fuente y Mikel Merino se produjeron en las instalaciones de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, con conexión telemática con Elche, donde se encontraban los periodistas que siguen a la selección georgiana.

Luis de la Fuente se refirió a este asunto en su compareció en rueda de prensa en Las Rozas: "Vamos a esperar. Dios quiera que no pase nada, por la seguridad de los que viven en aquella zona, y tengamos normalidad climática. Ya hemos modificado el plan de viaje, pero es un asunto menor. Esperamos que se celebre con total normalidad", apuntó el de Haro. Mikel Merino también habló de este asunto: "Son cosas que tiene la vida. Tendremos que adaptarnos, viajamos mañana. Veremos cómo evoluciona el temporal. Pero lo importante es que la gente esté sana y salva. Ojalá cuanta más gente pueda venir a apoyarnos porque los partidos de la selección siempre son una fiesta".

La evolución climatológica marcará el devenir de un partido que en la Federación confían en jugar. En lo deportivo, España cambiará su propuesta de ataque al no contar con su tridente titular por las bajas de Lamine y Nico, y la ausencia por decisión técnica de Morata. Ferran y Yeremi pueden ocupar las bandas y Borja Iglesias sería el ariete. En defensa Le Normand estrenará compañero, tras la baja de Huijsen, y el azulgrana Cubarsí cuenta con más opciones que Laporte, llegado a última hora. En la medular Zubimendi y Merino se harán con el timón del equipo. Si España gana a Georgia y repite triunfo ante Bulgaria el martes, estará matemáticamente clasificada para el Mundial.

Por su parte, Georgia llega con urgencias y necesita un bien resultado en Elche para reengancharse a los puestos altos del grupo. Su técnico, Willy Sagnol, volverá a apostar por un equipo rocoso que se despliegue con orden en defensa y velocidad para proponer contragolpe. El interrogante es el estado físico de Khvicha Kvaratskhelia, que arrastra molestias musculares. Su presencia es clave para en ataque junto al delantero del Villarreal Mikautadze. En la portería, Giorgi Mamardashvili, ex del Valencia y actualmente en el Liverpool, regresa a España y a una región que conoce a la perfección.

Suscríbete para seguir leyendo