El Extremadura no quiere bajar la guardia en Lorca

El Extremadura defiende este domingo, a partir de las 18.00 horas en el estadio de El Rubial de Águilas, el liderato de su grupo en Segunda Federación midiéndose al Lorca Deportiva, último clasificado con sólo dos empates y tres derrotas hasta ahora, pero del que nadie se fía al disponer de jugadores que han militado en categorías superiores.

El Extremadura vuelve a jugar en Águilas porque el estadio Artés Carrasco de Lorca está sufriendo el cambio de césped. El cuadro lorquí pidió a sus vecinos de Águilas prestado el campo para este partido y aceptaron. El Águilas, eso sí, jugó este sábado en El Rubial su partido de liga, por lo que este encuentro se juega tan sólo 24 horas después. El césped del Rubial luce en muy buenas condiciones, pero el hecho de jugarse dos partidos tan seguidos y no saber cómo responderá el césped a esa circunstancia es algo que sí preocupaba en la expedición azulgrana, que hace dos semanas sí disfrutó de un gran tapete en Águilas.

Campo aparte, el Extremadura quiere centrarse en el juego y en el partido. Por dinámica, puede ser favorito, pero en el vestuario tienen muy claro que no debe haber nada de confianza. «Somos primeros y ellos últimos, pero no miramos la clasificación porque eso ahora no tiene nada que ver. Hay tres puntos en juego y vamos a por ellos. Sabemos que es un gran equipo, con grandes jugadores y que vayan últimos es algo circunstancial», comentó Marco Manchón en la previa del partido.

El Extremadura tendrá que hacer cambios obligados por las bajas, que son bastantes para este partido. Carlos Cordero no se ha recuperado a tiempo para este partido y vuelve a perderse una jornada por su lesión muscular. Fran Rosales también está lesionado y su rotura en el isquio puede ser grave y dejarle más de dos meses fuera de combate. Barrero tampoco está recuperado todavía y a ellos hay que sumarle la baja de Maikel por sanción. La única buena noticia en la expedición es la vuelta de Robe Moreno, tras su fractura en el codo.

De medio del campo en adelante, Cisqui probablemente no tocará nada porque el equipo está funcionando. Atrás, Pardo entrará en el eje de la zaga junto a Cano.

El Lorca Deportiva que dirige Sebastián López afronta el partido con la necesidad de sumar ya su primer triunfo, que se le resiste, aunque viene de ofrecer una gran imagen en el Nuevo Colombino de Huelva, donde cayó en los minutos finales. La falta de gol, con solo tres tantos, le está condenando.

Habrá aficionados del Extremadura en las gradas.