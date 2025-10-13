Cisqui: “El esfuerzo del equipo ha sido tremendo”

El Extremadura logró en Águilas un valioso empate sin goles ante el Lorca, en un partido marcado por las lesiones, un virus gripal que afectó a varios jugadores y el enorme esfuerzo colectivo del conjunto azulgrana, que pese a todas las adversidades consiguió mantener su portería a cero y seguir líder en solitario del grupo, una semana más. Y ya van cuatro.

El técnico del equipo, Cisqui, se mostró muy satisfecho con el punto conseguido, destacando la entrega de sus futbolistas: “Para mí me sabe a gloria, porque hemos vuelto a sumar ante un rival difícil y en su campo. Muchos jugadores han hecho un esfuerzo tremendo. Algunos han tenido que pasar por la clínica para recibir tratamiento y aun así han salido al campo y han terminado el partido. Solo puedo felicitarlos por el esfuerzo tan grande que han hecho”.

A pesar de las circunstancias, el entrenador valoró especialmente el trabajo defensivo del equipo, que supo mantener la concentración y la solidez durante los noventa minutos: “Hoy hemos defendido muy bien, tanto a balón parado como en el transcurso del juego. Hemos tenido nuestras ocasiones, pero quizás nos ha faltado crear más peligro en ataque. De todas formas, su portero ha hecho dos paradas tremendas en la primera parte que pudieron cambiar el partido”.

Preguntado por la expulsión que sufrió su equipo, Cisqui prefirió no entrar en polémicas: “No suelo opinar sobre los árbitros. Si él ha decidido que tenía que expulsarlo, hay que respetarlo. Pitar es muy complicado y yo lo entiendo”. Sobre la jugada del posible penalti a Manchón en el descuento, el entrenador mantuvo la misma prudencia: “Ya tendré mi opinión, pero prefiero no entrar en esas decisiones. Hay que aceptarlas y seguir”. Lo cierto es que en el vestuario están muy enfadados con una acción muy clara que pudo haber cambiado el signo del encuentro al final.

Con este empate, el Extremadura mantiene el liderato en solitario y es, junto al Malacitano, equipo invicto en su grupo.