El Don Benito se merienda al Villanovense con uno menos

DON BENITO: César Llera, Pedro Toro, Joselito, Rubén Sánchez, Moussa, Carlos López, Higor Rocha, Copete (Imad, min. 89), Toualy (Mancha, min. 62), Asier (Platero, min. 62), Lolo Pavón. VILLANOVENSE: Leyva, Reverte, Sevi, Pajuelo (Sergio Torres, min. 77), Óscar (Piti, min. 56), Cañamero (Nacho Mena, min. 56), Abraham, Poti, Ander (Satu, min. 46), Asier. ÁRBITRO: López Jiménez. Expulsó con roja directa a Moussa, del Don Benito, y amonestóa local Rubén Sánchez y a los visitantes Rivera, Ander, Piti y Satu. GOLES: 1-0 Copete (min. 75), 2-0 Imad1-0 Copete (min. 75),1-0 Copete (min. 75),(min. 90). INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a la sexta jornada de liga en Tercera Federación disputado en el Vicente Sanz ante 2.800 espectadores, 600 de ellos del Villanovense.

El Don Benito, con uno menos desde el minuto cuatro de partido, se merendó este domingo al Villanovense en el Vicente Sanz para alzarse hasta lo más alto de la clasificación tras ganar 2-0 al eterno rival en el primer derbi del curso.

El conjunto rojiblanco, ante un cuadro serón con serias dificultades para llegar a la portería rival durante la gran mayoría del choque, se hizo fuerte ante la adversidad después de que el árbitro expulsara a Moussa nada más empezar el encuentro por una dura entrada sobre Abel de Prado. Giro de guión inesperado a las primeras de cambio. Los siguientes minutos los aprovechó el Villanovense para llegar con cierto peligro sobre la portería rojiblanca con intentos de Ángel Pajuelo y Cañamero que no encontraron portería, así como un disparo al palo de Asier, que tuvo la más claras de los suyos prácticamente de todo el partido.

Pero con el paso de los minutos el Don Benito no solo no se fue achicando, sino que se hizo con el partido dentro de sus limitaciones ante la falta de efectivos. De hecho, tanto Copete como Higor Rocha fueron una pesadilla para la zaga serona en el Vicente Sanz.

En la segunda parte el panorama cambió en favor de los locales, que apenas sufrieron llegadas del Villanovense hasta bien entrada la segunda mitad. Si había un equipo que parecía estar con uno más ese era el Don Benito.

Y fue a balón parado como igualó las fuerzas el equipo de José Carlos Prieto ‘Canica’ para abrir la lata a falta de un cuarto de hora de encuentro por mediación de Copete, que cabeceó a la red un magnífico servicio desde el costado. A ese gol respondió el Villanovense con intentos que se quedaron sin peligro sobre la portería de Llera hasta que Imad, a la contra, sentenció el partido en el tiempo de descuento para delirio de la parroquia local y para disgusto de un Villanovense que suma su primera derrota del curso. El Don Benito empata a puntos a Jaraíz y Villanovense en lo más alto de la tabla.