El Elche se ejercita con la presencia de Rafa Mir tras su comparecencia ante la jueza

El Elche empieza vislumbrar en el horizonte su vuelta a la competición doméstica y con el objetivo de llegar de la mejor forma posible, el conjunto franjiverde se ha ejercitado en el Diego Quiles. En esta sesión de trabajo, la primera tras unos días de parón motivados por la visita de la selección española a Elche, ha estado presente Rafa Mir.

El delantero cartagenero ha participado junto a sus compañeros en la sesión de trabajo tras haber comparecido ante la jueza de manera telemática por un delito de agresión sexual.

En esta comparecencia, Mir renunció a recurrir y asume que será juzgado por la Audiencia Provincial de Valencia. El futbolista expresó su disconformidad y renunció a la declaración indagatoria, remitiéndose a la que hizo en su momento.

El próximo duelo de la franja tendrá lugar este próximo domingo ante el Athletic Club en el Martínez Valero a las 14:00. Será un enfrentamiento correspondiente a la jornada 9 de Primera División y ambos conjuntos se presentarán tras dos semanas de descanso por el parón internacional.

La entidad vasca llegará al feudo franjiverde tras ganar al Mallorca por 2 a 1 después de una racha negativa de siete partidos sin conocer la victoria. Además, el miércoles siguiente al encuentro tendrá un compromiso europeo ante el Qarabag en San Mamés.

Ausencias

Por lo que respecta al Elche, Eder Sarabia ha podido contar con todos sus futbolistas a excepción de Rodri Mendoza y Grady Diangana. El canterano franjiverde terminó el mundial sub-20 el pasado sábado tras caer la Rojita ante Colombia en cuartos de final, por lo que "a priori" deberá estar el próximo domingo en el Martínez Valero.

La parte negativa es la carga de minutos, pues el mediocentro ha disputado todos los encuentros de la selección en su totalidad, estando sobre el verde los 90 minutos de los tres partidos de fase de grupos más las eliminatorias de octavos y cuartos de final.

Grady Diangana se marchó lesionado en el duelo ante el Alavés, por lo que no viajó con la selección de la República Democrática del Congo. Según el club, el futbolista sufría una lesión en la cabeza larga del bíceps femoral y su tiempo de recuperación estimado dependía de la evolución. De momento, su presencia en el próximo encuentro es una incógnita.

La parte positiva ha sido la vuelta a los entrenamientos de varios futbolistas que arrastraban problemas físicos, como Adrià Pedrosa y Héctor Fort. Ambos se han entrenado junto al resto de compañeros. Otro presente en la sesión de trabajo ha sido el cumpleañero Adam Boayar. El Elche se ejercitará todos los días hasta el próximo domingo, con jornada doble este martes.

