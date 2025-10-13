El Gévora rescata un punto con una brillante reacción ante la Puebla

El Gévora volvió a mostrar su carácter en casa y logró salvar un punto ante la Puebla en un encuentro que se le había puesto cuesta arriba al descanso. El conjunto de Martín Fernández, que perdía por dos goles a cero al término de la primera mitad, firmó una gran reacción en la segunda parte para sellar un empate que refuerza su crecimiento en el inicio de curso.

El choque comenzó con equilibrio, pero sería el cuadro visitante quien golpearía primero. En el minuto 24, Manu Soltero sorprendió a Fran Fernández con un disparo lejano que se coló por la escuadra, inaugurando el marcador con un tanto de bella factura. Apenas seis minutos después, un error en la salida de balón de los locales permitió al propio Soltero firmar su doblete y ampliar la ventaja poblanchina antes del descanso.

La charla en el vestuario cambió el guion. Con ajustes tácticos y más ritmo ofensivo, el Gévora salió decidido a recortar distancias. La insistencia tuvo premio en el minuto 71, cuando Álvaro Perera batió a Sebas Gil desde dentro del área tras recoger un balón suelto. Poco antes, Isma Perera había estrellado un disparo en la madera, preludio del empate que llegaría minutos después.

El capitán verdinegro no perdonó en su segundo intento. En el minuto 81, un centro envenenado desde la izquierda acabó en el fondo de la red sin que ningún jugador llegara a desviarlo. La acción, repleta de confusión dentro del área, despistó al meta visitante y desató la alegría en las gradas del Municipal.

De ahí al final, el conjunto pedáneo sostuvo el empate con solvencia, sin renunciar al ataque pero sin asumir riesgos innecesarios. El 1-2 inicial dio paso a un 2-2 trabajado y merecido, que premió la capacidad de reacción del conjunto verdinegro.

Con este punto, el Gévora se sitúa en la undécima posición de la tabla, con siete puntos, tres por encima del descenso. La próxima semana, los de Martín Fernández visitarán Calamonte, en busca de una victoria que confirme las buenas sensaciones que dejó su gran segunda mitad.