El mejor Oyarzabal se sienta a la mesa de Mbappé y Haaland

Luis de la Fuente nunca ha dudado de Mikel Oyarzabal. Un jugador que siempre le ha dado mucho más de lo que le decía la estadística. Hasta cuando el capitán realista no pasaba por su mejor momento, el seleccionador ha contado con él, algo que el delantero agradece. "Se lo digo muchas veces a los compañeros. Sobre todo a los que no han vivido situaciones malas o lesiones. Cuando no juegas un partido bien o no tienes un buen día por lo sea, te enfadas y estás un poco diferente, como es normal. Pero creo que hay que darle el tiempo justo y relativo y darle vuelta cuanto antes. Cuando sufres una lesión o pasas por un momento difícil, valoras más el estar jugando al fútbol, el estar disponible, el estar en una Eurocopa, que quieras que no, es un evento único. Hay que darle más valor a las cosas porque si no, cuando no estás bien, lo notas", apuntó en una entrevista con EL PERIÓDICO días antes de convertirse en el jugador decisivo en la final ante Inglaterra.

Por encima de Mbappé

Mikel Oyarzabal no solo es el mejor goleador de la era De la Fuente. Su producción goleadora en 2025 con España está por encima de la de Kylian Mbappé con Francia. En este año Erling Haaland suma 15 goles con Noruega, por los 10 de Oyarzabal, que superan los 9 de Mbappé y de Depay. De hecho, en los últimos seis partidos con la selección acumula 5 asistencias y 5 goles. Ante Países Bajos anotó dos goles, frente a Francia repartió dos asistencias, a Bulgaria le anotó un gol, ante los turcos repartió tres asistencias el sábado con Georgia marcó el segundo gol de España. Parece que al donostiarra le sienta bien enfundarse la camiseta roja, porque mientras marcaba seis goles con la selección, solo sumaba dos con la Real Sociedad.

El delantero txuri-urdin suma 12 goles durante la era De la Fuente, muy por delante de los 8 de otro Mikel, Merino, el héroe en el cuarto de final ante Alemania en Stuttgart en la pasada Eurocopa. Por detrás aparecen con siete Ávaro Morata y Ferran Torres. Seis han anotado Dani Olmo, Joselu y Lamine Yamal, y cinco Pedri, Fabián y Nico Williams. Mikel no levanta la voz ni cuando está atravesando su mejor momento, como ahora, ni se esconde cuando las cosas salen mal. "Yo intento aportar la que puedo. Si me toca jugar o si no me toca. Intento estar listo, estar preparado para cuando toque la ocasión. En los entrenamientos trato de darlo todo, para apretar y que el de al lado también tenga que apretar para mejorar porque la competición sea mayor. Lo cual es beneficioso para todos", apunta el donostiarra.

Supera a Lángara

Oyarzabal, junto a Mikel Merino, son dos de los pesos pesados en el vestuario español. Son dos jugadores que destacan por no bajar el nivel de exigencia en los entrenamientos, donde les conocen como "los abogados", porque cualquier polémica que se vive en los partidillos en las decisiones se resuelven con lo que digan Oyarzabal y Merino. Además, Mikel se ha convertido, con su gol ante Georgia en el máximo goleador guipuzcoano con España por delante de una leyenda histórica como es Isidro Lángara. Oyarzabal suma 18 goles, en 48 partidos, mientras que Lángara anotó 17, aunque fueron en solo 12 encuentros. Les siguen con 16 Luis Regueiro y el entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso.

Mikel está completando un año deslumbrante, especialmente si se compara con el anterior, en el que anotó goles más decisivos, pero tuvo menos pegada. En 2024, Oyarzabal jugó 15 partidos con la selección, siendo cinco veces titular. En esos 626 minutos anotó seis goles. En 2025 suma un gol cada 102 minutos y es el referente ofensivo de la selección.

