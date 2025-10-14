El Coria echa el candado a su portería para afianzarse en el playoff

El Coria ha convertido la solidez defensiva en su mejor carta de presentación en este arranque de temporada. El conjunto celeste ha logrado cuatro porterías a cero en las seis primeras jornadas de liga, un registro que le permite situarse en puestos de playoff y confirmar la línea ascendente de un equipo que sigue creciendo desde el orden y la competitividad.

El empate sin goles del pasado fin de semana ante el Rayo Majadahonda, en el siempre complicado escenario del Cerro del Espino, ha sido una nueva muestra del buen momento del equipo que dirige Rai Rosa. Con una defensa compacta, disciplinada y solidaria, el Coria consiguió contener a uno de los ataques más peligrosos del grupo.

Uno de los aspectos más destacados es que el conjunto celeste ha mantenido su portería a cero con dos guardametas diferentes. Eduardo Loscos fue titular en las cinco primeras jornadas, mientras que Aarón Alonso se estrenó el pasado fin de semana con una actuación convincente que contribuyó a la cuarta imbatibilidad del equipo.

El técnico Rai Rosa valoró positivamente el trabajo de su plantilla: “Llevamos cuatro porterías a cero en seis partidos. Hemos defendido cuando tocaba defender y sabemos estudiar bien a los rivales. El otro día hicimos correr bien al Rayo Majadahonda. En el juego aéreo fue un partido muy parejo”.

Rai destaca también la humildad y la mentalidad del grupo: “Somos un equipo muy humilde. Hemos tenido dos salidas y hemos logrado un balance de cuatro puntos sobre seis. Ahora nuestro objetivo es Fuenlabrada, que será un rival de entidad y nos lo pondrá difícil. No olvidamos que nuestro objetivo es la salvación, y cuanto antes la logremos, mejor. Luego, si se puede soñar, soñaremos”.

El entrenador recordó el buen precedente del pasado curso, cuando el Coria fue creciendo con el paso de las jornadas hasta llegar con opciones de playoff a la última fecha del campeonato. “Este año debe ser igual: paso a paso, partido a partido”, apuntó.