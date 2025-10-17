Cisqui, entrenador del Extremadura: «Nuestra afición siempre da un plus»

Si algo tiene de máximo valor el Extremadura es siempre su afición. Lo ha demostrado con la historia y con el paso de los años. Siempre se levanta a los trastazos que el club le ha dado fuera de lo deportivo. Ahora, por suerte, el proyecto de Tafur le ha dado orden, sentido común y normalidad. Algo tan simple y tan llano como ser «un club normal». Parece fácil, pero miren alrededor y no lo es tanto.

Y en ese estado de normalidad, la afición confía y disfruta. Más de 150 aficionados azulgranas se desplazarán este domingo hasta Lebrija para arropar al Extremadura en su duelo ante el Atlético Antoniano. Es el desplazamiento más corto del año, apenas dos horas en coche, y la gente lo quiere aprovechar.

«Nos han confirmado que más de cien personas viajarán desde Almendralejo para animarnos, y eso nos tiene que dar un plus extra de motivación. Nuestra afición nunca falla, y nuestro compromiso es intentar no fallarles a ellos», comentó Cisqui, entrenador del Extremadura, que como buen almendrajelense también está reviviendo y disfrutando del excelente momento en el fútbol de su ciudad.

Cisqui espera un encuentro muy intenso y de máxima concentración: «Nos enfrentamos a un rival que ha empezado bien, que es defensivo, y en un campo pequeño de césped artificial donde habrá mucho balón directo, segundas jugadas y tensión. Será un partido de detalles y concentración durante los 95 minutos».

El técnico destacó el crecimiento del equipo, que suma dos empates consecutivos sin perder: «El equipo sigue mostrando su sello de identidad: somos competitivos, ambiciosos y valientes. Nos faltó acierto en el último partido, pero la portería a cero demuestra el compromiso defensivo del grupo».

Cisqui recupera a Carlos Cordero, tras lesión; y a Maikel, tras sanción. Tala sigue siendo duda, mientras Fran Rosales, Barrero y Luis Nicolás son bajas seguras. El Extremadura tiene la oportunidad de conservar el liderato en un campo donde ganar siempre es complicado.