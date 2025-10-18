Estrepitoso fracaso de Ducati, en Australia, donde triunfa la Aprilia de Bezzecchi

"Siento mucho, mucho, haberme llevado puesta, en la cúpula de mi Aprilia, a una gaviota, que se cruzó en el camino justo en los primeros metros de la salida. Me duele en el alma, pero ha aparecido de repente y suerte que no ha provocado daños en mi moto", se lamentaba el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), que ha vuelto a ser, como lo está siendo a lo largo de todo el fin de semana de Phillip Island, el gran dominador, arrollador, en tierras australianas. 'Bezz' dejó que el español Raúl Fernández (Aprilia), portentoso y explosivo, dominase la mayoría de vueltas de la 'sprint' para superarle a dos vueltas del final.

"Ha sido muy hermoso, ha sido muy emocionante, ha sido hasta divertido, poder liderar, de nuevo, una 'sprint', como ya ocurrió en Barcelona, pero Marco (Bezzecchi) está muy encima de los demás en este trazado y, al final, venía velocísimo y no he tenido más remedio que ceder mi primera plaza, aunque estoy contentísimo pues, tras el tercer puesto en Indonesia, ahora, somos segundos", comentó Fernández, piloto del equipo privado Trackhouse, escudería 'satélite' de Aprilia. La verdad es que el comportamiento de Raúl Fernández esta temporada está siendo espectacular y el dominio de Aprilia, en ausencia de Marc Márquez (Ducati), está siendo impresionante.

Y es que si existe otra noticia sorprendente, llamativa, incluso inexplicable, sí, inexplicable, y es el bajón, el descenso a los infiernos de la dominadora Ducati, que había ganado, hasta ahora, 49 carreras al 'sprint'. Sin Marc Márquez, sin 'ET', sin el ya nueve veces campeón del mundo, recientemente operado de su hombro derecho y, probablemente, ausente ya en las cuatro citas mundialistas que restan, la firma de Borgo Panigale ha cosechado hoy, sin duda, el mayor fracaso de su historia al ocupar, con sus dos pilotos oficiales, los italianos Francesco 'Pecco' Bagnaia y Michele Pirro, sustituto del campeonísimo de Cervera (Lleida), las dos últimas posiciones de una carrera (19º y 20º).

Àlex Márquez, que, al igual que el resto de Ducati, no ha tenido hoy su mejor día (6º), tiene muy, muy, difícil proclamarse mañana (06.00 horas, DAZN), nuevo subcampeón del mundo de MotoGP, pero lo hará, el próximo fin de semana, en Malasia.

Ese nuevo desastre de Bagnaia hace, incluso, que el tricampeón del mundo y bicampeón de MotoGP (2022 y 2023), pierda, sin duda, de forma (casi) definitiva, la posibilidad de pelear por el subcampeón, que el catalán Àlex Márquez, que con la sexta plaza de hoy y sus cuatro puntos añadidos, logra consolidar un poco más sus opciones de acompañar a su hermano Marc, en Valencia, en lo más alto del podio de MotoGP.

Los problemas de Àlex

La situación de Bagnaia empieza a ser desesperante y es tan incomprensible, tan inexplicable, que su compatriota, Marco Bezzecchi (Aprilia), que mañana (06.00 horas DAZN) puede volver a ganar pese a la doble penalización que tiene, ya está a tan solo ocho puntos de él, de la tercera plaza (274 puntos de 'Pecco' por 266 de 'Bezz'). Hay que destacar que el 'Pistolas' tiene muy difícil proclamarse mañana subcampeón del mundo (debe ser segundo en el GP y que Bagnaia no puntue, de nuevo), pero sí tiene muy fácil hacerlo, el próximo fin de semana, en Sepang (Malasia), uno de sus circuitos preferidos.

"La verdad es que después de las dos caídas previas a la 'sprint', debo dar como válido, aunque esperaba, desde luego, pelear más por el podio, esta sexta plaza, que nos acerca un poquito más a nuestro sueño de ser subcampeones", señaló Àlex Márquez ante el micrófono de Izaskun Ruiz, de DAZN. "Estamos teniendo muchísimos problemas con el neumático trasero blando y ¡ojalá!, mañana, en el GP, podamos utilizar el medio, pues con el blando en cuanto llegan los baches y hay bastantes, la moto se convierte en inconducible y, hoy, he estado a punto de caerme un par de veces".

Clasificación de la carrera al 'sprint': 1. Marco Bezzecchi (Aprilia), 19 minutos 03.971 segundos; 2. Raúl Fernández (Aprilia), a 3.149 segundos; 3. Pedro Acosta (KTM), a 5.310 segundos; 4. Jack Miller (Yamaha), a 5.376 segundos y 5. Fabio Di Giannantonio (Ducati), a 5.416 segundos.

Mundial de pilotos: 1. Marc MÁRQUEZ (España), ya campeón, con 545 puntos; 2. Àlex MÁRQUEZ (España), 366; 3. 'Pecco' BAGNAIA (Italia), 274; 4. Marco BEZZECCHI (Italia), 266 y 5. Pedro ACOSTA (España), 222.

