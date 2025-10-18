El Extremadura defiende con su gente el liderato

El Extremadura no quiere bajar la guardia y busca romper la racha de dos empates consecutivos en Lebrija, donde este domingo se mide al Atlético Antoniano, a partir de las 17.30 horas, en un partido especial para la afición azulgrana, que se va a desplazar en masa al encuentro siendo éste el desplazamiento más cercano de toda la temporada.

Casi 200 seguidores del Extremadura van a estar en el Municipal de Lebrija esta tarde alentando a los suyos. «Para nosotros eso es muy grande y nos da una energía extra», reconocía el jugador Robe Moreno en la previa del encuentro. De hecho, Robe conoce muy bien el estadio, ya que fue jugador de la Lebrijana, el otro equipo de la ciudad, hace unos años.

Precisamente, el césped artificial de este terreno de juego es uno de los principales obstáculos para el partido de este domingo, ya que el Extremadura está más acostumbrado a jugar en campos de grandes dimensiones y de césped natural. Será el primer encuentro de la temporada sobre esta superficie, que cada vez se ve menos ya en estas categorías.

Parae l partido de este domingo, Cisqui tiene la buena noticia de la recuperación de Carlos Cordero, ausente por una lesión muscular en los últimos dos encuentros. El central almendralejense, hasta su lesión, estaba siendo el más destacado de la retaguardia.

Otro que vuelve es Maikel, tras cumplir un encuentro de sanción. El delantero manchego podría tener minutos de inicio dad las características de este campo, donde va a predominar el juego directo, el balón aéreo y las segundas jugadas, algo que le puede venir bien al delantero azulgrana.

Fran Rosales y Álvaro Barrero son bajas seguras por lesión, mientras que se mantiene la duda de Tala hasta última hora por unas molestias musculares. Ante esta tesitura, Barace podría jugar de nuevo en el carril derecho, dejando el carril izquierdo para Samu Hurtado, que hizo un gran encuentro ante el Lorca en esta posición.

El Antoniano ha sumado una victoria en los seis primeros partidos y es quinto por la cola, aunque en su estadio es un rival correoso que siempre pone en aprietos a sus rivales. De hecho, su último partido en casa lo ganó 2-1 ante el Atlético Malagueño.

El conjunto sevillano lleva tres temporadas de forma consecutiva en la categoría y su afición aprieta mucho en los partidos de casa, por lo que no será sencillo. Esta vez, eso sí, a diferencia de los encuentros jugados en Murcia, el Extremadura contará con su gente.