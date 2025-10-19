El Don Benito se pasea y deja clara su condición de favorito

La parte alta de la tabla en Tercera Federación sigue sin cambios después de que el Don Benito goleaba al Montehermoso y de que Jaraíz y Villanovense sacaran sus partidos adelante no sin dificultades. También ganó el Badajoz, que continúa avanzando algunos puestos en la clasificación, al igual que el Azuaga, que deja atrás su mala racha de resultados en este tramo liguero.

Puebla 0- Azuaga 2

Victoria mérito de un Azuaga que llegaba a su encuentro ante el Puebla de la Calzada con la necesidad de sumar algo positivo tras los últimos tropiezos. Los de la Campiña Sur se impusieron con un buen 0-2 al Puebla de la Calzada, que encadenaba una racha positiva de resultados. Al Azuaga le bastó los goles de Juampe y Konaté para llevarse el triunfo del feudo poblanchino. El Puebla es sexto con once puntos y el Azuaga es cuarto con otros tantos.

Montehermoso 0-Don Benito 7

Contudente triunfo del Deportivo Don Benito tras su victoria en el derbi ante el Villanovense siete días antes. Los rojiblancos se impusieron esta vez por un más que contundente 0-7 ante el Montehermoso para refrendar su condición de grandes favoritos al ascenso. Los de José Carlos Prieto ‘Canica’ lograron los tres puntos gracias a los tantos de Higor Rocha, un triplete de Copete, doblete de Platero y otro tanto de Toualy. El Don Benito es líder con 16 puntos. El Montehermoso es penúltimo con cuatro puntos.

Montijo 1-Badajoz 2

Victoria importante para el Badajoz en su visita al Montijo para coger oxígeno y tomar un impulso en la clasificación. Los blanquinegros ganaron gracias a los tantos de Jorge Barba y Pedro Pata, éste último en el tramo final del encuentro toda vez que el Montijo logró empatar el encuentro por mediación de Alberto Sánchez. Los pacenses suma ahora seis puntos y están en mitad de tabla. El Montijo, con diez, está también en mitad de tabla.

Villanovense 3- Villafranca 1

Los de Richi Tapia regresaron a la senda de la victoria después de la derrota en el derbi ante el eterno rival y lo hicieron con un bue triunfo ante el Villfranca. El conjunto serón ganó gracias a los tantos de Piti en la primera parte y de Nacho Mena y Poti en la segunda. Todo después de remontar el tanto inicial de los visitantes desde los once metros por mediación de Guerrero. El Villanovense iguala al Don Benito en lo más alto de la clasifiación tras este buen triunfo.

Calamonte 0-Gévora 1

El Gévora se impuso por la mínima al Calamonte gracias a un gol de Bachuri nada más arrancar la segunda parte. Un triunfo que deja a los recién ascendidos en mitad de tabla con diez puntos, pero el Calamonte, con solo cuatro puntos, sigue sin ganar en lo que va de liga y solo suma cuatro puntos.

Cabeza Buey 3- Diocesano 1

Primer triunfo del Cabeza del Buey en lo que de liga después de imponerse por 3-1 al Diocesano. Los de Fidel Caballero ganaron gracias a los goles de Sako, Andrés Mina y Cadavid para ganar su primer partido de la temporada. El cuadro caputbovense suma ocho puntos y el Diocesano nueve, ambos en mitad de la tabla.

Jerez 5-Pueblonuevo 1

Manita del Jerez por 5-1 al Pueblonuevo para coger impulso y sumar la que hasta ahora es su única victoria en lo que va de curso. El cuadro templario ganó gracias a goles de Chema Chávaez, Víctor González y Manu Herrera. El Jerez sale del descenso con esta victoria. El Pueblonuevo se hunde como colista con solo tres puntos.

Jaraíz 1-Santa Amalia 0

Triunfo por la mínima por 1-0 del Jaraíz ante el Santa Amalia en un encuentro marcado por la igualada que acabó del lado del conjunto verato gracias a un tempranero gol de Luismi mediada la primera parte. El Jaraíz sigue en la parte alta con 16 puntos y el Santa Amalia, en mitad de tabla, continúa con diez.

Lllerenense 0-Moralo 0

Reparto de puntos entre Llerenense y Moralo en un encuentro marcado por la igualdad. Ambos equipos buscaron el gol, pero no lograron perforar la portería riaval. El equipo de la Campiña Sur tiene seis puntos y el de Navalmoral suma nueve puntos en el casillero en una jornada en la que los demás resultados les habían sido positivos