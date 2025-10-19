La hora de Bellingham: dos semanas de puesta a punto con el clásico como objetivo

Justo antes del parón, a Xabi Alonso le preguntaron si se arrepentía de haber concedido la titularidad a Jude Bellingham en el derbi que terminó con un manotazo del Atlético al Real Madrid. "Es una pregunta muy bien tirada... Pero no vale de mucho responderla, ya no tendría ningún efecto", respondió el entrenador blanco con una sonrisa.

Entre líneas, no había que ser muy sagaz, Alonso estaba reconociendo que aquel día en el Metropolitano se equivocó. Que, en un error muy humano, muy propio del fútbol, antepuso la jerarquía de una de sus estrellas a la precariedad de su estado físico. Aquello de que los grandes partidos han de jugarlos los grandes futbolistas.

Bellingham no ofreció un buen nivel contra el Atlético. / Sergio Pérez / EFE

Bellingham demostró aquel día, hace ahora tres semanas, que no estaba preparado físicamente para afrontar un encuentro de tanta exigencia. Dicho esto sin reproche, pues resulta algo natural para un futbolista que tuvo que parar durante más de dos meses por una operación en su hombro, que solo había acumulado 21 minutos de competición antes de ese derbi madrileño.

Suplente desde el derbi

Ahora, la situación es distinta. O debería serlo. Bellingham fue suplente contra el Kairat Almaty (9 minutos) y contra el Villarreal (26) y Thomas Tuchel, el seleccionador inglés, decidió dejarle fuera de la convocatoria en el reciente parón de selecciones. "Después del parón, con dos semanas más de entrenamiento, estará mejor. Va a ser importante para el siguiente bloque", prometió Alonso tras la victoria contra el Villarreal, que devolvió el liderato de LaLiga el Real Madrid.

El centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham, durante el calentamiento previo al partido contra el Villarreal. / Javier Lizón / EFE

Jude ha dedicado esta quincena a completar la puesta a punto física que su operación, la voracidad del calendario y las prisas de Xabi por recuperarle le negaron en las semanas anteriores. Del gimnasio al césped y viceversa con el objetivo de estar en óptimas condiciones para las exigentes semanas que tiene por delante el Real Madrid, con el clásico del domingo que viene en el Bernabéu como gran hito.

Antes, el club blanco tiene dos compromisos: este domingo en LaLiga en el Coliseum frente al Getafe (21.00 horas) y el miércoles contra la Juventus en el Bernabéu, en la tercera jornada de la Champions (21.00 horas).

"Necesitamos al mejor Jude"

"Lleva tiempo entrenando, preparándose desde que se recuperó de la operación de hombro y está mejor. Necesitamos al mejor Jude. Le veo con ganas de sentirse bien, de disfrutar en el campo, jugar bien y hacer jugar bien al compañero, demostrar lo grandísimo jugador que es. Le necesitamos y ha pasado tiempo para estar mejor preparado", analizaba este sábado Alonso sobre un futbolista al que considera fundamental.

El reto del futbolista está claro. El del técnico sigue siendo encontrando la mejor manera de encajar todas las piezas en el centro del campo. De momento, las ausencias de Carvajal y Trent (hoy tampoco jugarán Huijsen, Rüdiger, Ceballos y Mendy) abren un hueco para desplazar a Valverde a lateral y que todos quepan en el once. A medio plazo, tendrá que tomar decisiones, pero la titularidad de Bellingham no se discute.

