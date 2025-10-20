Fútbol | Tercera Federación
El Gévora se hace mayor en Calamonte
Los hombres de Martín Fernández sumaron su primera victoria de la temporada a domicilio gracias a un gol de Bachuri
El Gévora continúa presentando su candidatura a equipo revelación del Grupo 14 de Tercera Federación. El conjunto pacense sumó este domingo su tercera victoria del curso, la primera a domicilio, tras vencer por 0-1 en Calamonte gracias a un gol de Bachuri en el minuto 50 de partido.
Aunque los verdinegros comenzaron teniendo mayor dominio del juego, la contienda se fue igualando con el paso de los minutos y acabó llegando al descanso sin variación en el electrónico.
El segundo tiempo inició con una soberbia parada de Fran Fernández, que evitó el primer gol del partido. Acto seguido, el Gévora no perdonaría y conseguiría anotar el primer tanto del choque gracias a una gran jugada de Adri Maya en el costado diestro que finalizaba Bachuri dentro del área.
Iba a tener el 0-2 el propio Bachuri, aunque Fran Fernández también se vio obligado a intervenir de nuevo para evitar el empate. Finalmente, el Gévora se hizo con una victoria que le hace situarse en la décima posición de la tabla.
