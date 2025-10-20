Triatlón | Series Mundiales
Miriam Casillas cierra las Series Mundiales con una brillante 13 posición en Australia
La pacense firmó una gran actuación en Wollongong y escaló hasta el puesto 27.º de la clasificación general
Redacción
La triatleta pacense Miriam Casillas firmó una gran actuación en la Gran Final de las Series Mundiales, celebrada en la localidad australiana de Wollongong, donde concluyó decimotercera y escaló hasta el puesto 27.º de la clasificación general.
La deportista del Triatlón Ferrol completó una carrera de menos a más. Salió del agua en el puesto 25.º, realizó una transición muy rápida y comenzó el tramo ciclista en el top 20. Durante las primeras vueltas, lideró su grupo y logró alcanzar al pelotón perseguidor de las triatletas de cabeza, formando un grupo de más de veinte deportistas.
En el ecuador del sector ciclista, intentó una escapada en solitario, aunque ninguna rival se animó a seguir su ritmo. En la segunda transición, Casillas marchaba decimoquinta, pero su solidez en los 10 kilómetros de carrera a pie le permitió remontar hasta cruzar la meta en la decimotercera posición final.
Al término de la prueba, la pacense se mostró satisfecha por su rendimiento y reconoció que, aunque la temporada no había sido sencilla, «sabía que el trabajo estaba ahí». Un resultado que confirma su progresión y cierra el curso internacional con buenas sensaciones.
