Badajoz, capital nacional de la hípica este fin de semana

Más de 100 conjuntos (jinetes o amazonas con sus caballos) procedentes de 15 países diferentes disputarán este fin de semana en la ciudad de Badajoz la Copa del Rey y los Campeonatos de España de Raid 2025 de amateur y veteranos.

En concreto, la primera cita tendrá lugar el sábado 25 con la Copa del Rey, abierta a que cualquier jinete la pueda ganar independientemente de su nacionalidad con salida y meta situadas en las instalaciones del Club El Corzo de la capital pacense con una distancia total de competición de 120 kilómetros, junto a otras pruebas de 100, 80, 60 o 40 kilómetros.

El domingo 26 será el turno del Campeonato de España de Raid 2025 de amateur y veteranos, con la participación de jinetes o amazonas de distintas comunidades autónomas del país con salida y meta en la Sociedad Hípica Lebrera de Badajoz, en ambos casos con salida a las 8.00 horas y similares distancias en función de la categoría.

Se podrá ver a algunas de las mejores cuadras del país y también de raid de Portugal, con una «amplísima» participación lusa, importantes jinetes procedentes de 15 países del mundo y figuras nacionales como la varias veces campeona del mundo María Álvarez, que competirá en la Copa del Rey el sábado, o la extremeña María Peña, ganadora de esta misma prueba en 2024.

Presentación

El concejal de Deportes, Juan Parejo, presentó la doble cita acompañado del presidente de la Hípica, Antonio Fernández de la Concha; la representante de la Federación Hípica Extremeña, Esperanza Calero; y el director deportivo de las pruebas, Juanma de la Iglesia.

Parejo destacó en su intervención que, para el ayuntamiento, es un «auténtico orgullo» volver a presentar dos pruebas nacionales e internacionales que se celebrarán en la ciudad, «probablemente» las dos tanto a nivel nacional como internacional «más importantes» del panorama hípico español, al tiempo que ha señalado que estas citas promocionan el deporte de competición y el turismo deportivo, al generar muchas pernoctaciones en Badajoz en un fin de semana en el que cree que se registrará una «alta» ocupación, a la vez que se contribuye a dinamizar la economía local.

De igual modo, aludió a que este fin de semana más de 100 conjuntos procedentes de 15 países se darán cita en las pruebas que se van a disputar en la ciudad, en las que los jinetes o amazonas inscritos son de Arabia Saudí, Argentina, Bélgica, Grecia, Reino Unido, Portugal, Holanda, México o Polonia.

Máxima ilusión

A su vez, Esperanza Calero valoró que Badajoz es «pionera» en este deporte y disciplina del raid, y dio las gracias a todos los que han hecho posible, con su apoyo y colaboración, que estos «grandes» eventos se lleven a cabo en la ciudad, los cuales tienen un «gran prestigio» a nivel nacional como la Copa del Rey y los Campeonatos de España amateur y veteranos.

Por su parte, Antonio Fernández de la Concha también agradeció a las entidades y organismos públicos que colaboran en la prueba, entre ellos la Delegación del Gobierno en relación a las obras que se acometen actualmente en la carretera de Sevilla, situada junto a las instalaciones de la Hípica, y ante lo que desde esta institución les han brindado su apoyo para que estos trabajos sigan su curso y no tengan problemas en el desarrollo de este Campeonato de España. Al mismo tiempo, animó a los ciudadanos para que les acompañen en estas dos pruebas. n