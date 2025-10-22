Platero se apunta a la fiesta con el Don Benito

El Don Benito está de dulce. Con dos victorias consecutivas y un vestuario cada vez más enchufado, el conjunto rojiblanco ha recuperado la confianza y con 16 puntos, los mismos que Jaraíz y Villanovense, es ahora el gran favorito al ascenso. Un ascenso que sin lugar a dudas pasa por jugadores clave como Pablo Platero.

El ex de Extremadura, Cacereño o Llerenense, entre otros, volvió a reencontrarse con el gol el pasado fin de semana ante el Montehermoso con un doblete. Pero más allá de eso, también logró volver a disfrutar de esas buenas sensaciones tras un periodo de adaptación. «Hacía tiempo que no vivía la sensación de marcar y la echaba de menos. Es importantes para los que jugamos arriba, y más aún si sirve para ayudar al equipo», asegura el atacante de 27 años.

Platero, fichaje de relumbrón, se sumó a la disciplina de José Carlos Prieto ‘Canica’ con la liga ya empezada y por eso reconoce que las primeras semanas no fueron fáciles. «Sabía que necesitaba minutos para volver a competir con ritmo. No es lo mismo entrenar que jugar un domingo. Al principio me noté algo fatigado los primeros partidos, pero ahora las sensaciones son mucho mejores. Los goles ayudan y poco a poco me acerco al nivel que quiero», explica con sinceridad.

En racha

Tras la derrota en Montijo de la primera jornada, el cuadro calabazón ha sumado siempre en todos los partidos que ha disputado desde entonces, una buena dinámica colectiva para la que la unión del grupo está siendo clave. «El equipo está trabajando bien y eso se refleja en los resultados. Se nota en el ambiente del vestuario y en la confianza con la que afrontamos cada jornada», afirma Platero, para quien la Tercera Federación de este año se presenta más igualada que nunca y él, que conoce bien la categoría, no se sorprende: «No me extraña la igualdad porque todos los clubes han hecho buenos equipos. El Jaraíz está fuerte, el Villanovense tiene buenos jugadores y el Badajoz irá a más. Nadie se va a escapar con facilidad; la liga estará reñida hasta el final».

Y tras su doblete el pasado fin de semana, el técnico tendrá ahora difícil dejarle en el banquillo tras sus buenas sensaciones. «Lo importante no son los goles individuales, sino mantener la línea de trabajo. Si seguimos así, los resultados llegarán», dice un platero que representa también la imagen de un equipo con ambición y hambre competitiva.

Mientras tanto, el conjunto dombenitense prepara ya el trascendental encuentro de este domingo en el Vicente Sanz ante el Jaraíz, que iguala a los rojiblancos al frente de la tabla con 16 puntos. Un partido que el Don Benito considera clave para dar un golpe encima de la mesa y poder tomar ventaja de sus más inmediatos perseguidores en la tabla.