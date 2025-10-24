Leclerc manda en el test de 'rookies' de México

Nueve de las diez escuderías han alineado a un rookie en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de México, para cumplir con la normativa de la FIA, que exige la presencia de un joven piloto en dos tandas a lo largo de la temporada. Solo Sauber ha recurrido a sus titulares, Hülkenberg y Bortoleto, que han terminado destacados en el top cinco.

Charles Leclerc ha sido el más rápido (1.18.380) por delante de Antonelli y Hülkenberg en una sesión con poca trascendencia para los equipos, más allá del exámen al júnior de oro de Red Bull, Arvid Lindblad, con opciones de ascender a la F1 en 2026 y al duelo en clave de mercado que ha puesto en pista Alpine, enfrentando a Franco Colapinto y el talentoso Paul Aron.

[Consulta la clasificación del Mundial de Fórmula 1]

Si se trataba de eso, Flavio Briatore lo tendrá más claro a la hora de renovar al argentino, que ha acabado noveno y ha sido medio segundo más rápido que el piloto estonio, una de las promesas de la F2. En cuanto a Lindblad, que se ha subido al RB21 del campeón Max Verstappen y podría tener una plaza en el VisaRB el próximo año, el británico le ha dado argumentos a Helmut Marko aupándose a la sexta posición, el mejor de los novatos, a seis décimas del tiempo de Leclerc.

El mexicano Patricio O'Ward, reserva de McLaren, no ha brillado con el coche de Lando Norris, mientras que el líder Oscar Piatri, cuarto a 4 décimas de Leclerc, tampoco ha dejado buenas sensaciones en esta primera aparición el Autódromo de los Hermanos Rodríguez.

Carlos Sainz, ganador en México el año pasado, aún con Ferrari, ha cedido su asiento en Williams al piloto de la F2, Luke Browning , como ya hizo a pincipio de temporada, en Bahrein. Fernando Alonso sí ha completado estos primeros libres con Aston Martin, aunque en un a discreta duodécima plaza, a más de un segundo de cabeza.

[Consulta el calendario de la temporada de F1]

GP de México 2025. Libres 1:

1. Charles Leclerc (Ferrari) 1'18"380

2. Kimi Antonelli (Mercedes) a 0"107

3. Nico Hülkengerg (Sauber) a 0"380

4. Oscar Piastri (McLaren) a 0"404

5. Gabriel Bortoleto (Sauber) a 0"536

6. Arvid Lindblad (Red Bull) a 0"617

7. Esteban Ocon (Haas) a 0"658

8. Yuki Tsunoda (Red Bull) a 0"710

9. Franco Colapinto (Alpine) a 0"951

10. Alexander Albon (Williams) a 1"004

11. Isack Hadjar (Visa RB) a 1"029

12. Fernando Alonso (Aston Martin) a 1"092

13. Patricio O'Ward (McLaren) a 1"300

14. Frederik Vesti (Mercedes) a 1"309

15. Paul Aron (Alpine) a 1"482

16. Ryo Hirakawa (Haas) a 1"693

17. Ayumu Iwasa (VisaRB) a 1"773

18. Luke Browning (Williams) a 1"930

19. Jak Crawford (Aston Martin) a 1"991

20. Antonio Fuoco (Ferrari) a 2"474