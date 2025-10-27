El Extremadura, con licencia para soñar en la Copa del Rey

Alineaciones probables EXTREMADURA: Cristian; Tala, Carlos Cordero, Ángel Cano, Samu Hurtado, Marco Manchón, Zarfino, Barace, Dieguito, Callejón, Frodo. LAS PALMAS: Caro; Alex, Cristian, Adri Suárez, Viti, Iñaki, Cedeño, Herzog, Mata, Pezzolesi, Lukovic, Iván Gil. ÁRBITRO: Manuel Jesús Orellana (andaluz) ESTADIO: Francisco de la Hera HORA: 21.00

Las noches de Copa del Rey son mágicas, entre otras cosas, porque suceden acontecimientos que pueden salirse de la normalidad. Si hay un templo en el fútbol extremeño donde los milagros son posibles ese es, sin duda alguna, ele stadio Francisco de la Hera de Almendralejo. Por eso, este martes a las 21.00 horas cuando ruede la pelota en el verde, el Extremadura tendrá licencia para soñar con dar una campanada ante Las Palmas, un equipo que marcha segundo clasificado en Segunda División, en puestos de ascenso directo y que, hace unos meses, era equipo de Primera. Un clásico del fútbol nacional.

Mucho que ganar y poco que perder tiene el Extremadura en esta primera eliminatoria que trae por segundo año consecutivo a otro equipo de categoría profesional al Francisco de la Hera. Lo normal, sobre el papel, es que Las Palmas imponga su superioridad y pase la eliminatoria, «pero en el fútbol son once contra once y ahí en el verde, a veces, suceden cosas» advertía Cristian Rodríguez, portero que hoy será titular en los azulgranas.

El arquero oliventino, que debutó en liga el pasado fin de semana con una buena actuación, será titular ante la baja por sanción de David Robador, al que le echaron dos partidos en Copa delR ey cuando era jugador del Cacereño. Cumplió uno contra el Girona el año pasado y ésta vez le toca contra Las Palmas.

Además de Robador, el Extremadura tendrá las ausencias de Fran Rosales y Álvaro Barrero, lesionados. Cisqui tiene claro que puede hacer muchas variedades y rotaciones, aunque todo apunta a que pondrá toda la carne en el asador para ser competitivo.

«Ahora toca la Copa y con el honor de que nos visita un grande del fútbol nacional. Estoy orgulloso y contento por nosotros, por la plantilla y por la afición, que vuelve a tener en el Francisco de la Hera un partido de primer nivel. Eso tiene que ser ilusionante para todos», comentó en la previa del encuentro.

Llega motivado el Extremadura, que va líder del grupo cuarto en Segunda Federación. Sobre jugar par disfrutar, Cisqui discrepa:«Para disfrutar es si lo ganamos, pero durante el partido es de competición de alto nivel, de alto riesgo. Tenemos que trabajar, sufrir y derrochar toda la energía para dar lo máximo por respeto al rival y a la afición».

El entrenador insistió en la actitud que espera de los suyos: «Nos tienen que ver como siempre, dándolo todo. Cuando uno lo da todo, no se le puede exigir más. Vamos a competir desde el primer minuto hasta el 95, 96 o el que determine el árbitro».

Invicto a domicilio

Las Palmas del experimentado Luis García llega sin haber perdido lejos del estadio de Gran Canaria esta temporada en liga. Sin embargo, los insulares, pese a tener dos categorías más, no se fían:«Ellos son líderes en su categoría y seguro que nos lo van a poner muy difícil. El objetivo es el mismo en liga y en Copa, ser mejores cada día a nivel individual y colectivo y ver hasta donde nos da», apuntó.

Sin los lesionados Jonathan Viera, Jesé Rodríguez, Jeremía Recoba, Mika Mármol y Sandro Ramírez, García espera tirar de rotaciones, entre ellos la del extremeño Iñaki González. Se espera un gran ambiente de fútbol.