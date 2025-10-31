Mbappé, al recibir la Bota de Oro: "Vamos a ganar muchos trofeos colectivos este año"

Kylian Mbappé ha recibido la Bota de Oro como máximo goleador de la temporada 2024-25, en la que anotó 31 goles con el Real Madrid en su primera temporada como jugador del equipo blanco. El francés recibió el trofeo en el Santiago Bernabéu acompañado del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, además del entrenador, Xabi Alonso, y la primera plantilla del equipo blanco al completo.

Florentino Pérez abrió el acto advirtiendo a Mbappé que "esta bota es fruto de tu compromiso con el fútbol. Estoy orgulloso de contar con un jugador como tú, que representas a la perfección los valores de nuestro club. Este día lo vas a recordar siempre. Tus compañeros están orgullosos de ti, porque ellos también te han ayudado a conseguir este premio".

Mbappé y los títulos

El delantero tomó la palabra después de ver todos los goles que le han dado la Bota de oro y de recibir el trofeo. En su intervención agradeció a la plantilla su ayuda y aventuró un futuro exitoso: "Primero, tengo que darle las gracias a mis compañeros. Este año tenemos un grupo increíble. Los premios colectivos son lo más importante. Jugar en el Real Madrid es un sueño. Con los compañeros que tengo podemos ganar muchos premios. Vamos a ganar mucho este año, es lo importante. Los premios colectivos. Con toda la gente que veo aquí podemos ganar muchas cosas. Es un placer jugar en el Madrid, es un sueño de niño".

