Xabi confirma que no habló a solas con Vinícius: "Hubo reunión con la plantilla. Acabé muy satisfecho y para mi quedó zanjado"

Xabi Alonso compareció en rueda de prensa y el entrenador del Real Madrid tuvo que responder a numerosas preguntas sobre lo ocurrido con Vinícius en el clásico y su reacción. El donostiarra comenzó confirmando que no hubo conversación entre ambos y que Vinícius sí habló con el grupo el miércoles al regresar a los entrenamientos: "El miércoles, después del descanso tuvimos una reunión con la plantilla. Vinícius estuvo impecable y habló desde el corazón y con sinceridad. Acabé muy satisfecho y para mí quedó zanjado".

El comunicado

El tolosarra también se refirió al comunicado del jugador, en el que pedía perdón a todos, menos al entrenador. "Fue un comunicado muy valioso, positivo. Demostró su honestidad y habló desde el corazón. Lo más importante es lo que dijo a sus compañeros. Desde el miércoles se cerró el tema", apuntó. El técnico insistió en que ya ha pasado página: "Todos estamos en el mismo barco y remando en la misma dirección. Mañana tenemos partidos y no habrá ninguna represalia. Todos quieren estar en el campo, eso es bueno. Y ahora el enfoque y la dirección del equipo es la misma. Yo a Vinícius lo veo muy centrado y el otro día jugó muy buen partido. Ya he respondido tres o cuatro preguntas y he dado suficientes explicaciones. Entiendo que pongáis ahí el foco y lo respeto, pero desde el miércoles está cerrado. Os entiendo, pero entenderme".

Sobre su estado anímico y su posición en todo este asunto afirmó lo siguiente: "Yo estoy bien, enfocado en la semana que estamos. Es mi forma de trabajar y queremos que los chicos lo entiendan así. Yo siendo yo mismo. Lo más importante es ser auténtico, no impostar nada. Tener una relación sincera, sabiendo el rol de cada uno y siempre buscando lo mejor para el equipo. Desde el respeto., saber que todos son iguales y tener inteligencia emocional teniendo tu posición".

Xabi también habló de las buenas sensaciones del 'Clásico': "Sabíamos que el trabajo en el mediocampo era una fortaleza que tenemos y que podíamos utilizar no solo para un partido puntual. Por las calidades individuales y por el rival y por el contexto que nos va a demandar eso. Salió bien y anímicamente se preparó muy bien. La emocionalidad fue muy buena. He vuelto a ver el clásico para analizarlo. El equipo mostró mucha soledad y concentración. Y luego teníamos muchas ganas, se veía que los chicos estaban muy metidos e hicieron las cosas bien. El clásico tenía algo más de valor y fue bueno para la confianza del equipo. Ahora tenemos que seguir afrontando cada partido con la seriedad que lo estamos haciendo".

El vasco también habló de Mbappé, que hoy recibirá la Bota de oro de la temporada: "Los goles los marcó, los está marcando y los marcará. Su día a día es muy bueno. Tenemos que acompañarle. Felicitarle y me alegro mucho por él. Estamos a su lado para apoyarle en este día después de un gran trabajo para apoyarle y ayudarle a que siga así". También habló de que llegarán los descansos para el francés: "La carga de minutos siempre me preocupa, hay un momento que tienes que crear espacios de descanso. Hay que entender los momentos para todo".

Ante el Valencia, "un partido alerta"

Sobre el partido ante el Valencia de este sábado (21:00) declaró que "en la Champions puedes perder puntos y luego recuperarlos. En la Liga no es así. El Valencia ganó el año pasado en el Bernabéu. Corberán prepara bien a sus equipos y tiene jugadores con calidad. Partido con alerta". Xabi lamentó la lesión de Carvajal ("lo echaremos de menos seguro porque es muy importante. Le esperamos para el momento clave de la temporada") y terminó hablando de Endrick: "Me gustaría que hubiera tenido minutos, pero los contextos de los partidos han sido ajustados. Está entrenando bien, pero se tiene que dar el momento".

