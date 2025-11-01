El 'tripartito' del liderato no quiere sustos

Llega la novena jornada de la Tercera Federación y pese a que el campeonato doméstico encara ya el comienzo del tercer mes de competición todavía ningún equipo ha logrado destacarse al frente de la clasificación. Las cosas del fútbol. Don Benito, Jaraíz y Villanovense lideran la clasificación, respectivamente, con los mismos puntos (17), pero ninguno hasta el momento ha logrado destacarse.

Por eso para los tres equipos esta jornada es especialmente importante, ya que un tropiezo les puede relegar en esa lucha directa, aunque bien es cierto que resta aún un mundo por delante. Por eso, en el fin de semana de Halloween, nadie quiere más sustos de los necesarios.

Pero los primeros en abrir la jornada este sábado son Llerenense y Atlético Pueblonuevo (16.30h) en el Fernando Robina. Un duelo de dos equipos necesitados de puntos sumidos en la parte baja de la tabla. Los de Cidoncha, por ejemplo, han sumado cuatro derrotas y un empate en sus últimos cinco encuentros.

Volviendo a lo de arriba, el Don Benito visita al Puebla de la Calzada (domingo, 12.00h), uno de los equipos que mejor ha comenzado en este arranque liguero, ya que están a solo dos puntos de posiciones de 'play off'. También es especial el encuentro para el Don Benito, que suma siete partidos sin conocer la derrota pero que viene de empatar ante el Jaraíz en casa. Precisamente, el Jaraíz recibe este domingo (16.30h) al Villafranca, que es quinto con 14 puntos y que le pondrá las cosas difíciles al cuadro verato. El Villanovense, por su parte, se medirá en casa (12.00h) ante un Moralo que buscará redimirse de sus últimos dos tropiezos ligueros. Vienen de perder en Cabeza del Buey, mientras que los de Richi Tapia sumaron un valioso punto ante el Diocesano en Cáceres.

Otro de los que no puede permitirse muchos más tropiezos es el Badajoz de Marrero. En este caso, tras encadenar dos victorias seguidas, visita el difícil feudo del Jerez este domingo en la matinal (12.30h). El Jerez, en puestos de descenso, suma tres partidos seguuidos sin perder.

El Azuaga viaja para enfrentarse al siempre competitivo Gévora (16.30h) en busca de un triunfo que le permita seguir peleando con los de arriba, mientras que el cuadro verdinegro quiere seguir sumando puntos para alejarse de la parte baja.

También buscará la victoria, que sería la primera del curso, el Calamonte de Cubi. Lo hará ante un Santa Amalia bien posicionado en mitad de tabla (12.00h). El Cabeza del Buey recibe al Montijo (12.30h) y el Montehermoso recibe en casa (16.30h) al Diocesano.