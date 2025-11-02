Antony, con un doblete y una asistencia, fulmina al Mallorca y sitúa quinto al Betis

El Betis goleó por 3-0 al Mallorca en La Cartuja con una actuación estelar del brasileño Antony dos Santos, autor de un doblete y de una asistencia al marroquí Ez Abde en el tercero de los tantos de su equipo, todos logrados en la primera mitad, lo que sitúa quinto al conjunto verdiblanco y deja al filo de la zona de descenso a los baleares.

Antony estuvo muy inspirado y efectivo con sus tantos en los minutos 10 y 34, mientras que Abde, a pase del extremo brasileño, redondeó el marcador con el 3-0 en el minuto 37 de un encuentro en el que el Betis, que se mantiene en la zona europea y a tres puntos de los puestos de Liga de Campeones, controló bien su ventaja en la segunda mitad.

Se medían en La Cartuja dos equipos en situaciones diferentes, pero con la misma necesidad: los béticos, séptimos con 16 puntos, después de una pequeña mala racha al empatar 'in extremis' en Villarreal y caer la pasada jornada en casa contra el Atlético de Madrid (0-2); y los mallorquines, yendo de menos a más tras sumar 7 de los últimos 12 puntos, pero muy cerca del descenso.

Sin los lesionados Isco, Junior Firpo y, a última hora, el argentino Chimy Ávila con una gastroenteritis, el técnico chileno Manuel Pellegrini sólo había introducido una novedad respecto al once que perdió con el Atlético: el mediapunta argentino Giovani Lo Celso por Marc Roca, pero en el calentamiento sintió molestias el meta Pau López y lo sustituyó Álvaro Valles.

También hubo cambio de portero en el Mallorca, con el finlandés Lucas Bergström por el lesionado Leo Román como única variación en su bloque titular en relación con el que igualó 1-1 la pasada semana en casa ante el Levante.

Al Betis le costó entrar en el partido ante el conjunto de Jagoba Arrasate, que salió concentrado y bien situado sobre el campo, pero sin profundidad, mientras que en los locales avisó primero con un tiro desviado Antony, quien no falló en su segundo intento e hizo el 1-0 a los 10 minutos con un remate ajustado tras una pared con el colombiano Cucho Hernández.

El gol obligó a los bermellones a cambiar su plan inicial, pues, al ir a remolque, tuvieron que llevar el peso del juego y mirar más hacia el área bética. Lo intentó, aunque sin claridad ni éxito, pues su referencia arriba, el kosovar Vedat Muriqi, no atinó en un remate en el minuto 24 y tampoco en un cabezazo, tres minutos después, que se marchó fuera por poco.

Por el contrario, la efectividad del equipo de Pellegrini fue letal. Con un fútbol rápido y contundente, amplió su renta en solo tres minutos, del 34 al 37, con un golazo de Antony, que, con un zurdazo de rosca y con efecto desde la frontal del área, batió de nuevo a Bergström; y con el 3-0 de Abde, llegando desde atrás tras un centro con la derecha del brasileño.

El conjunto del barrio de Heliópolis, desatado en este tramo, pudo incluso marcar el cuarto en el tiempo añadido del primer tiempo en un disparo desde cerca de Cucho Hernández, pero el meta finlandés del Mallorca salvó el gol con el pie.

En la reanudación, al Mallorca no le quedaba más remedio que volcarse para reducir distancias en el marcador. Lo intentó y lo intentó, pero sin ideas claras ni ocasiones de peligro ante un Betis que gestionó a la perfección su ventaja, que mantuvo la intensidad y el control, y que no renunció a salir a la contra para tratar de buscar más goles.

Tuvieron esa opción el Cucho a los 62 minutos, pero Bergström, quien generó dudas en algunas acciones, despejó tras una pérdida de Samú Costa; y después Abde, que, escorado, mandó el balón al lateral de la red después de una salida en falso del meta bermellón; y Antony, totalmente solo en el área, aunque el finlandés despejó de nuevo con el pie.

El conjunto balear, en el que Arrasate movió el banquillo dando entrada a Mascarell, Pablo Torre, el japonés Asano, Llabrés y Abdón, no bajó los brazos, aunque era consciente de que era prácticamente imposible neutralizar una desventaja tan grande. Muriqui pudo acortar distancias, pero Valles despejó su remate después de que el meta bético hubiera perdido el balón. Al final, el Betis controló bien su renta y no dio opción alguna a un impotente Mallorca.