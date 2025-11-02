El Barça se agarra a su delantera ante el Elche y se cura las heridas del Clásico

Un Barça más vertical que combinativo se curó las heridas de la derrota ante el Real Madrid. El Elche, que cumplió con la aureola de equipo atrevido y desinhibido, se plegó ante la eficacia de los tres delanteros azulgranas. Los tres titulares marcaron. Lamine Yamal, Ferran y Rashford aliviaron a un Barça necesitado tanto de la victoria como de sentirse guapo de nuevo. Y como la belleza depende de la mirada, el asunto queda abierto al debate (3-1).

El Elche discutió la posesión al Barça en el campo y se reflejó en la estadística. Más del 53% para el cuadro de Eder Sarabia, que incomodó al equipo azulgrana pero le faltó precisión en el remate. El equipo de Flick mostró inconsistencias. A ratos bien, a ratos impreciso. Se le ve con camino para recorrer para volver a ser lo que era. De momento, evita que el Madrid se escape y se queda a cinco puntos.

Debe recuperar aún la mejor versión de Lamine Yamal, que aun así, aún renqueante, fue influyente. Volvía a la esencia, al terreno de juego, a la pelota, después de demasiados decibelios alrededor de otros aspectos que inquietan al entorno, a todos menos a él, por lo que trasciende Y el adolescente de Rocafonda comenzó como si fuera sordo al ruido y estuviera plenamente curado de esa pubalgia que en ocasiones aún le provoca dolor, como desveló Flick en la previa del partido.

Nada más comenzar la contienda enseñó la chispa que se le estaba echando de menos en una acción que acabó en nada, pero resultaba prometedora. Y antes de cumplirse los 10 minutos puso el talento en una jugada de intensidad de Balde. Control, recorte y gol. Flick lanzó el puño al aire de satisfacción y Lamine se besó el escudo.

Una jugada gemela propició el 2-0 un par de minutos después. La rabiosa recuperación correspondió esta vez a Fermín. Por la misma banda. Y el centro al área pequeña encontró a Ferran, que marcó el 2-0 y el gol 50 de su carrera en el Barça. Se acordó de las víctimas de la Dana en el primer aniversario de la tragedia valenciana.

El Barça tardó en encontrar la fluidez en su juego. Debía compensar la ausencia de Pedri, tanto en la creación como en la apropiación del balón. Es el centrocampista de las ocho recuperaciones por partido, más que nadie. Parecía acusarse su baja en particular en lo primero, en la posesión, ante un Elche que presionaba al hombre en todo el campo. El fútbol del Barça se hizo más vertiginoso y menos poético.

Eder Sarabia, el cómplice de Setién en el bochorno de Lisboa ante el Bayern, ha limpiado su prestigio con un equipo desacomplejado que juega con la encomiable actitud de un bloque que va a por todas. Luciendo una camiseta muy pop de los Beatles, Sarabia arengó a sus futbolistas desde la banda a mantener el ritmo elevado y a posicionarse en alto, pese a que el Barça pudo crujirle a la carrera, como con los dos goles iniciales.

Ferran se topó con un buen Iñaki Peña en un par de ocasiones; Rashford, Fermín y Lamine desafinaron en sus disparos. En medio de las buenas sensaciones, Rafa Mir apretó el marcador tras una entrega a la carrera que definió con la precisión de un virtuosista, inalcanzable su disparo para Szczesny al filo del descanso.

Rashford, un jugador por el que Sarabia proclamó su enamoramiento en la rueda de prensa previa, realizó un partido desconcertante. Demuestró una zancada poderosa en cada jugada. Invitaba a darle el balón. Se mostró al compañero, siempre dispuesto a encarar, exuberante en lo físico, pero en el área se bloqueaba. Probaba el engaño con dos o tres bicicletas pero si lograba cargar la pierna, le salía desviado el disparo o se lo bloqueaba un defensa. Llegó a un punto en que Ferran le pidió que levantara la cabeza.

Y después de este consejo, el inglés recibió un pase largo de Fermín, amansó el cuero, recortó hacia afuera y con la izquierda hizo retumbar Montjuïc con un furioso latigazo. Como si se sacudiera la frustración de las anteriores ocasiones inconclusas. El sexto gol por ahora en su etapa barcelonista. Excelente cifra, completada con siete asistencias.

Le reemplazó Robert Lewandowski, que había recibido el alta médica por la mañana. Como Dani Olmo, que también reapareció. Les queda camino por recorrer para recuperar su mejor versión. Como el mismo Barça.