FÚTBOL
El gol 50 de Ferran dedicado a las víctimas de la dana
El delanterio de Foios ha mostrado un mensaje tras marcar el tanto
Nelo Simó
Ferran Torres ha marcado este domingo su gol 50 como jugador del Barça. El delantero de Foios, además, ha tenido un mensaje para los fallecidos como consecuencia de la dana, de la ahora se ha cumplido un año.
Corría el minuto 12 del FC Barcelona - Elche, correspondiente a la onceava jornada de la Liga EA Esports. En una transición rápida tras un robo en el centro del campo, Fermín se interna en el área y sirve en bandeja el 2-0 a Ferran, que solo tiene que empujar a la red.
Tras festejar el tanto, el número 50 del de Foios con el club culé, Ferran se ha levantado la camiseta para mostrar un mensaje: `"29 octubre 2024. València sempre en la memoria".
Suscríbete para seguir leyendo
- Nueva apertura en El Faro: llega la tienda de moda infantil que triunfa en toda España
- El padre de uno de los menores acusados del crimen de Belén Cortés pedirá ser indemnizado
- Reabre en Badajoz la Galería de Fusileros, que llevaba más de dos años cerrada
- El barrio pacense de Cerro Gordo estrena su propia mansión encantada
- El PSOE exige el cese de una trabajadora de confianza del alcalde de Badajoz por comentarios homófobos
- Vecinos de la calle San Pedro de Alcántara de Badajoz tras terminar su reparación: 'Esto parece otra calle
- Muere el murguero pacense Antonio Mata
- Los bomberos acudieron a seis avisos por la tromba de agua durante la noche en Badajoz