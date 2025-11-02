Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto en silla de ruedas

El Mideba Extremadura debuta con una sólida victoria ante el Santa Cruz Tenerife

El conjunto pacense dominó de principio a fin en su estreno liguero y deja buenas sensaciones para una temporada que promete (73-52)

Una acción del partido del Mideba de este sábado. / Mideba Extremadura

El Periódico Extremadura

Badajoz

El Mideba Extremadura arrancó la temporada en la Superliga de baloncesto en silla de ruedas con una contundente victoria ante el Santa Cruz ADEIN Tenerife Fundación CBC (73-52). El equipo pacense, que debutaba en casa, ofreció un juego coral, intenso y muy efectivo, dominando el encuentro de principio a fin.

Desde el primer cuarto, el conjunto dirigido por Álex Carrillo impuso su ritmo y dejó claro su potencial ofensivo y defensivo. Tras un inicio equilibrado, con canastas de Álex Mendoza para los visitantes y de Nelson Solórzano para los locales, el Mideba pisó el acelerador para cerrar el periodo con un contundente 24-5. La intensidad defensiva y la precisión bajo el aro marcaron la diferencia.

En el segundo cuarto, el capitán Rodrigo Pérez —máximo anotador del encuentro con 42 puntos— y Solórzano mantuvieron el control del ataque extremeño. Aunque Mendoza volvió a destacar por los tinerfeños con acciones de mérito, el Mideba mantuvo la compostura y amplió su ventaja al descanso (42-18).

Tras el descanso

El tercer parcial trajo la mejor versión del Santa Cruz, con Daniel Esteban (22 puntos) y Petrut Chichirita buscando recortar distancias. Sin embargo, la solidez defensiva del Mideba y el acierto en la rotación evitaron que el marcador se ajustara. En el último cuarto, Esteban, Rincón y Mendoza intentaron mantener el pulso, pero la superioridad local fue incuestionable. Solórzano cerró el partido con el último tanto, firmando el 73-52 definitivo.

Por parte del Mideba Extremadura, anotaron: Rodrigo Pérez (42 puntos), Jairo Hernán Lázaro (12), Nelson Solórzano (8), Ángel Hernández (5), John Rincón (4) y David Batista (2). En el cuadro tinerfeño destacaron Daniel Esteban (22), Álex Mendoza (18), Petrut Chichirita (4), Faustino Padrón (4), Jonay Ramallo (2) y Alejandro Estévez (2).

Con este triunfo, el Mideba Extremadura suma sus dos primeros puntos y demuestra que llega a la temporada con fuerza, equilibrio y ambición. La narración del encuentro corrió a cargo de Daniel Chaves, que transmitió en directo la emoción de este brillante debut para la afición pacense.

