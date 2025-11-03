El deporte regional se reivindica con Álvaro Martín al frente

La entrega de los premios Extremadura del Deporte en su edición de 2024 sirvió para que la comunidad autónoma reivindicase a sus atletas y las políticas que desarrolla en este campo desde hace décadas. Los distintos alegatos sobre el orgullo que supone lograr éxitos bajo los colores verde, blanco y negro lo lideró sin lugar a dudas Álvaro Martín, premio, acreedor del premio principal tras haber logrado en su carrera los correspondientes al mejor deportista absoluto y promesa.

Ya retirado de la élite tras su doble medalla en los Juegos Olímpicos de París-24 -bronce en la prueba de 20 kilómetros marcha y oro en la de relevos mixtos-, Martín se hizo a base de encanto con el auditorio del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. «Ahora soy un simple becario en un despacho de abogados de Madrid. Es n cambio muy grande que escogí yo», contó entre risas, confesando que también ha ganado 13 kilos desde que abandonó los duros entrenamientos diarios que le pusieron en la cima del mundo en su especialidad atlética.

Pero lo más llamativo lo dijo a continuación. «He recogido muchos premios, pero este es especial. Estoy muy superorgulloso del deporte extremeño, de su diversidad y su gente. Yo empecé en un pueblo del sur [Llerena] y mi objetivo era solo pasármelo bien», explicó. «Podemos conseguir resultados porque no tenemos nada que envidiar a los demás», sentenció, haciendo referencia a que Extremadura genera deportistas punteros en especialidades como la suya, algo «inimaginable» hace unos años.

Abel Bautista y Álvaro Martín. / JAVIER CINTAS

Fue una gala con ausencias por la propia naturaleza del deporte: ni los premiados en categoría absoluta, el nadador placentino César Castro y la piragüista emeritense Estefanía Fernández, pudieron estar por hallarse compitiendo o entrenando lejos, lo mismo que la mejor promesa femenina, la karateca almendralejense Paula García. Los tres enviaron cariñosos mensajes en los que ahondaban en la línea señalada por Martín: la felicidad por ser extremeños, el esfuerzo que las ha costado llegar hasta la cima, el agradecimiento al apoyo que han recibido, sobre todo en los momentos difíciles.

Más nombres propios

También lució con su mención especial la árbitra de fútbol pacense Guadalupe Porras, que en tono distendido defendió el papel de los colegiados y destacó lo arropada que se sintió siempre por ser mujer en un mundo teóricamente masculino. «Hace veinte años una mujer como árbitra asistente en un partido de Primera División se veía como algo muy raro», sentenció.

Guadalupe Porras y Santi Amaro. / JAVIER CINTAS

Los demás que subieron al estrado a recoger un galardón dejaron claro que hay mucho trabajo detrás de cada éxito y muchas lágrimas que hay que tragarse en cada fracaso: el deportista promesa Lucas Pérez -escalador-; el mejor juez/árbitro/oficial, Gregorio García; el entrenador Antonio Fuentes; el director del mejor evento deportivo, el Torneo Internacional Femenino Ciudad de Don Benito, AlexRomero.

Además, los representantes de los ayuntamientos de Cáceres y Jaraíz de la Vera, los escogidos como entidades locales, presumieron de sus respectivas condiciones de Ciudad y Villa Europea del Deporte. También fue reconocido el Iuxtanam de piragüismo como club más destacado.

Entre los autoridades presentes entregaron premios Abel Bautista, consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta, y el director general de Deportes, Santi Amaro.