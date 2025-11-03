Triatlón
Miriam Casillas, cuarta en la Copa del Mundo de triatlón de Viña del Mar
La triatleta pacense Miriam Casillas ha vuelto a demostrar su excelente estado de forma al finalizar cuarta en la Copa del Mundo de Triatlón disputada este fin de semana en la ciudad chilena de Viña del Mar.
La prueba reunió a algunas de las mejores triatletas del circuito internacional. En un recorrido exigente con el océano Pacífico como escenario, Casillas completó una destacada actuación desde los primeros metros de natación, manteniéndose en el grupo de cabeza durante el segmento ciclista y consolidando su posición en la carrera a pie final.
La victoria fue para la luxemburguesa Jeanne Lehair, mientras que la española Sara Guerrero logró una brillante segunda posición, completando el podio la alemana Marlen Reischmann. Casillas cruzó la meta en cuarta posición, confirmando una vez más su condición de referente del triatlón español y extremeño en la élite mundial.
Con este resultado, la deportista del Club Triatlón Ferrol suma valiosos puntos en el ranking, consolidando su camino hacia los próximos compromisos internacionales.
La extremeña continuará su preparación de cara a las próximas citas del calendario internacional, en las que seguirá representando al triatlón español con el mismo espíritu competitivo y compromiso que la caracteriza.
