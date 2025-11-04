La alburquerqueña Nieves Gemio cerrará en Marbella un año histórico con su tercer Mundial Ironman

La historia deportiva de Nieves Gemio en 2025 tiene algo de racha irrepetible. La triatleta de Alburquerque, afincada en la estructura del Club Triatlón Don Benito, pondrá el broche a un curso de máximos este sábado en Marbella, sede por primera vez en la historia del Mundial Ironman 70.3. Allí se medirá a las mejores triatletas del planeta después de haberse ganado el billete hace un año en Cascais, y lo hará con una credencial que la distingue: será la única triatleta española clasificada para disputar en la misma temporada los dos mundiales de Ironman, el de distancia completa (140.6) y el de media distancia (70.3).

No es un matiz menor. Hace solo tres semanas la extremeña brilló en el Mundial Ironman de Kona (Hawái), la meca del triatlón de larga distancia, y meses antes había competido en el Mundial Ironman 70.3 de Taupo (Nueva Zelanda), donde ya dejó claro que su nivel la sitúa entre las mejores de su grupo de edad. En aquella cita en las antípodas, el 17 de diciembre de 2024, Gemio completó los 1.900 metros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y medio maratón final en una prueba durísima, y que se mostraba “muy orgullosa de haber representado a España, Extremadura y Alburquerque” tras remontar en el segmento de bici y disfrutar del ambiente internacional.

Un mundial “en casa”, pero el más duro

El de Marbella no será un mundial cualquiera. España ejerce de sede por primera vez y la organización ya ha calificado el recorrido como el más exigente hasta la fecha: 90 kilómetros de ciclismo con 1.800 metros de desnivel positivo, un trazado que obligará a gestionar bien las fuerzas desde el agua. La competición tendrá su centro en Puerto Banús, que acogerá tanto la salida como la meta. Antes, este miércoles, la ciudad malagueña se vestirá de gala con el Desfile de Naciones, previsto a las 15.00 horas, que convertirá Marbella en un escaparate mundial del triatlón.

La prueba femenina del sábado arrancará a las 8.19 horas, y Gemio lo hará en el grupo 35-39 años, una de las categorías más numerosas, con más de 330 inscritas. La organización prevé la participación de 2.600 mujeres de todo el mundo, lo que subraya el carácter masivo de un mundial que llega a la Costa del Sol en plena expansión de la modalidad.

Sobre el papel, el reto es claro: 1.900 metros de natación en el Mediterráneo, 90 kilómetros de ciclismo rompepiernas y 21,1 kilómetros de carrera a pie. Es justo la mitad de lo que la extremeña tuvo que afrontar en Kona, pero la dureza del circuito andaluz, especialmente en bici, hará que el esfuerzo sea muy similar en términos de exigencia.

De Alburquerque al mundo

Detrás de este calendario de élite hay una progresión sostenida. Gemio se ha ido convirtiendo en los últimos años en una de las caras más reconocibles del triatlón extremeño, un perfil que este diario ya definió como el de una “deportista total” por su capacidad para adaptarse a pruebas largas, viajar a competiciones internacionales y mantener una línea de resultados muy estable. Ese paso adelante la ha llevado también a compartir escenario con otros referentes regionales, como ocurrió con el extremeño Peru Lozano en Taupo, donde ambos subrayaron el valor que tiene para una comunidad como Extremadura verse representada en citas de máximo nivel.

En Marbella, además, Gemio competirá con un plus emocional: cerrará la temporada “con mucha ilusión” después del gran resultado de Kona y con la confianza de que el trabajo de todo el año tiene sentido en un escenario mundial. Haber asegurado el pase en Cascais con tanta antelación le permitió planificar con calma dos picos de forma muy distintos: uno para Hawái, con su climatología particular, y otro para Marbella, donde la clave estará en dosificar en la bicicleta para poder correr con garantías el medio maratón final.

Referente para el triatlón extremeño

Que una deportista de Alburquerque y de un club extremeño como el Triatlón Don Benito se vea en la salida de un mundial en España no es solo una gran noticia deportiva: es también un escaparate para el triatlón de la región, que en los últimos años ha multiplicado sus licencias y presencia en pruebas de media y larga distancia. La figura de Gemio sirve, además, de modelo para las categorías femeninas que empiezan a incorporarse al triatlón con ambición internacional.

La propia deportista lo resumía tras su experiencia mundialista de 2024: “Me siento muy orgullosa de haber representado a España, Extremadura y Alburquerque”, dijo entonces. Ese mismo orgullo será el que lleve ahora a Marbella, en una edición en la que el público español podrá ver de cerca a las mejores triatletas del mundo y en la que una extremeña llega con el aval de haber competido —y rendido— en los escenarios más exigentes.