El Jaraíz ya no va de ‘tapado’

Badajoz y Don Benito eran a todas luces los grandes y principales candidatos a hacerse a final de temporada con el título de liga. O lo que es lo mismo: el ascenso directo. Campeonar en la Tercera Federación es sinónimo de ascenso y ahí, de entrada, el conjunto pacense y el cuadro rojiblanco partían con una teórica ventaja que el fútbol pronto se ha encargado de dejar en papel mojado.

La realidad lo que dices es que tras la disputa de las primeras nueve jornadas de liga es el Jaraíz el que domina la clasificación con 20 puntos en su haber, dos más que el Don Benito. Y el cuadro verato es líder no solo porque aprovechó el tropiezo de su más inmediato perseguidor, el Don Benito, ante el Puebla de la Calzada, sino porque dio un golpe encima de la mesa ganando por goleada en casa al Villafranca (4-1).

Buenos números

El cuadro que dirige Dani Baños ha conseguido en este primer tramo de temporada mostrarse como un equipo sólido en defensa y certero en ataque. A nivel defensivo, es junto con Don Benito (7) y Santa Amalia (6) uno de los equipos menos goleados del grupo, mientras que en el apartado goleador, con 17 dianas, es el segundo máximo realizador por detrás únicamente del conjunto dombenitense. En este aspecto, jugadores como Luismi Bueno, máximo goleador del equipo con siete dianas, o también Fabio, le dan un plus de calidad a un Jaraíz que tiene claro que quiere luchar de tú a tú por las principales cotas esta temporada.

Sin embargo, coincide con el Don Benito en que fuera de casa le está costando algo más sacar sus partidos adelante. De hecho, lejos de la capital de la comarca de La Vera ha sacado ocho puntos de los doce que ha disputado. Más allá de eso, el Jaraíz viene demostrando una gran solidez en este buen arranque liguero. En su visita al Vicente Sanz de Don Benito de hace dos semanas, en un duelo de grandes candidatos al título, dejó claro su buen nivel ante un cuadro dombenitense que sudó de lo lindo para sacar un punto en casa.

Al equipo de Dani Baños ahora se le viene por delante un importante tramo de partidos que en teoría pueden ser más asequibles, pero que también se le puede enquistar. Esta semana visita al Diocesano, luego recibirá al Moralo en un duelo de cercanía y posteriormente viajará para enfrentarse al Montijo. Todo en una Tercera que ya ha tenido tres líderes diferentes en estas primeras jornadas y que está dejando claro que el campeonato va a venderse caro.