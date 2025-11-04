El Team Black Panthers de Almendralejo triunfa en el Mundial XFC Roma 2025

Roma se convirtió en el escenario de una de las participaciones más brillantes del Team Black Panthers de Almendralejo en una competición internacional. El club extremeño firmó una actuación sobresaliente en el Mundial XFC 2025, celebrado en la capital italiana, donde sus deportistas se impusieron en las modalidades de K1, Muay Thai y Kick Boxing frente a rivales de alto nivel procedentes de distintos países.

El certamen reunió a algunos de los mejores competidores del circuito internacional, lo que engrandece aún más los resultados obtenidos por los representantes almendralejenses, que supieron ganarse el reconocimiento del público por su disciplina, técnica y espíritu competitivo.

Uno de los grandes protagonistas de la cita fue Alonso Carrasco, que logró alzarse con el cinturón amateur de XFC tras superar dos exigentes combates. Carrasco mostró gran solidez técnica y madurez deportiva, llegando incluso a recibir el apoyo del público presente en el pabellón, que coreó su nombre durante la final.

También brilló María Piriz, que se adjudicó la medalla de oro tras una actuación marcada por la precisión, la calma táctica y un excelente trabajo defensivo. Su triunfo la consolida como una de las deportistas con mayor proyección dentro del panorama europeo.

A ellos se sumó David Gárgoles Serrano, que compitió en una de las categorías más exigentes del campeonato. Gárgoles demostró potencia, control y una estrategia muy efectiva, lo que le permitió proclamarse campeón mundial de su categoría, sumando una nueva medalla de oro para el combinado almendralejense.

El broche final vino de la mano de Tomás Parra Flores, referente histórico del Team Black Panthers. Parra consiguió su sexto título consecutivo en Roma, esta vez levantando el título de World Champion tras un combate de alta intensidad frente a un oponente especialmente duro. A pesar de los ataques con rodillas y low kicks por parte de su rival, Parra mantuvo la serenidad, ajustó su estrategia y acabó imponiéndose con autoridad.