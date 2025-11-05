«Esta temporada tengo muchas esperanzas en el proyecto de Dry Tooling y escalada en hielo»

¿En qué momento de la temporada se encuentra? ¿Está cumpliendo con los objetivos que se marcó?

Pues he acabado la temporada de dificultad, que ha sido para mí muy gratificante, ya que este era la temporada número 20 que participo en pruebas nacionales e internacionales y he sido capaz de estar en Copa de Europa y entré en semifinales, entre los 20 mejores. Y luego a nivel nacional he vuelto a hacer pódium, con una racha ya de 13 años consecutivos estando en el cajón, quedando tercero de la de la Copa de España de la general. Ahora estoy preparando las pruebas internacionales de Dry Tooling, la modalidad que empecé a hacer hace 4 años, en la que fui campeón de Europa hace dos temporadas y finalista de Copa del Mundo también. Este año tengo bastantes esperanzas, porque la temporada pasada estaba muy saturado y me la tomé un poquito más relajado. En cuanto a resultados, siempre se quiere ser un poquito más ambicioso, pero estoy satisfecho y con ganas de lo que está por venir.

La escalada cada vez es más protagonista del sector deportivo regional y nacional. Como deportista y empresario del mismo, ¿qué factores cree que juegan a favor y en contra de ese crecimiento?

Yo diría que lo positivo es que la base del deporte es más amplia. Se apoya más a nivel de medios de comunicación, de marcas, y eso hace que el deporte crezca, porque al final a nivel económico si hay más interés hay más inversión y eso va a hacer que el deporte crezca tanto en número de participantes, en nivel y en calidad. Por otra parte, lo negativo de este crecimiento es que muchas de las a personas que empiezan a hacer deporte en la naturaleza no son conscientes del cuidado que requiere el entorno. Muchas veces la masificación en la montaña conlleva desgaste de senderos o de vías de escalada. En definitiva, un mayor impacto en la naturaleza, que no se regenera, aunque creo que eso poco a poco seguro que se va regulando.

¿Es peligroso, por así decirlo, que todo el mundo piense que puede ir a escalar?

Aquí yo identificaría dos aspectos. Uno en la escalada comercial, que se puede dar en rocódromos y que está diseñada para que todo el mundo pueda hacerla independientemente del nivel. Y otro vamos a decir que la escalada en el medio natural y de aventura, que requiere de profesionales que te que formen, que te enseñen para que tú la hagas con la mayor seguridad posible, porque al final no deja de ser un deporte que hay un riesgo y los profesionales lo que hacen es minimizar ese riesgo para que sea lo más cercano a cero. Entonces, creo que depende del entorno. Por ejemplo, en entornos como rocódromos donde está diseñado para que se pueda hacer con la máxima seguridad, con profesionales que te orientan, pues la escalada es un deporte muy seguro, muy motivante y que encima puedes compartir con más gente. A nivel de montaña no todo vale. Hay que estar preparado a nivel de conocimientos técnicos, a nivel de material, para que el riesgo se minimice.

Usted y su hermano han sido de los pioneros en nuestra región. ¿Cómo recuerda expediciones cómo las del Yosemite, la creación del Cereza Wall, etcetera?

Nosotros es verdad que empezamos en una época donde hacer actividades fuera de España no era habitual, y recuerdo estas primeras expediciones, pues con mucha nostalgia. Al final fueron también un poco el motivo que nos ha hecho dedicarnos a este mundo y tener también una manera de verlo, para mi gusto, tan bonito. El mundo de la de la escalada es tan amplio, en todos los sentidos, que poder haber disfrutado junto a mi hermano le da un plus. El haber ido a Yosemite, haber hecho un montón de vías, haber sido capaz de con un conocimiento bastante limitado en ese momento de subir por esas paredes, de disfrutarlo, de tener su cooperación, pues nos ha dejado una base súper bonita y que lo recordamos siempre con un cariño especial. El proyecto de Cereza Wall, que lo abrimos hace ya 10 años,es también increíble; haber mantenido la empresa viva, haber hecho un montón de actividades como Copas de España, haber sido capaces de captar un montón de clientes y de usuarios que disfruten del deporte como a nosotros también nos gusta, pues es algo muy muy gratificante y que llevamos siempre dentro.Transmitir el deporte, en este caso la escalada, para nosotros es algo súper bonito, y poder dedicarnos profesionalmente a ello, pues aún más.

Los últimos años han apostado por la escalada en hielo ¿cómo se pueden entrenar las condiciones de estas paredes en una región como la nuestra?

Pues sí, hace unos 3-4 años desde el club optamos por apoyar a los deportistas que también querían formarse para ir a pruebas nacionales o internacionales de la modalidad de Dry Tooling, escala de hielo, y la verdad ha sido un proyecto muy chulo. Este año yo tengo la gran noticia de que he pasado a ser el seleccionador nacional aparte de competidor. La Federación Española quiso que cogiera las riendas del proyecto nacional en este año que estrenamos el Campeonato de España, que será el día 9 de noviembre en Madrid e iremos con un equipo grande de extremeños. De ahí saldrán los deportistas que irán a los Mundiales posteriormente a partir de enero, así que esta pequeña locura que empezamos hace 4 años ahora se va convirtiendo cada vez más en algo sólido, que también tiene el horizonte el poder convertirse en disciplina olímpica en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030.

Todo esto supone mucho esfuerzo personal y muchas horas de dedicación. ¿Con qué apoyos cuenta?

El deporte conlleva un esfuerzo personal y sobre todo una mentalidad muy positiva y muy orientada hacia adelante. Yo personalmente soy un afortunado y siempre he tenido a gente que quería que yo consiguiera mis objetivos y me ha empujado a ello. Uno de los apoyos principales que tengo evidentemente es mi familia, no solo económico sino también moral, porque siempre están ahí. A nivel institucional tengo la gran suerte que la Fundación Jóvenes y Deporte y la Junta de Extremadura creo que son ya 3 temporadas las que llevan apoyando mi proyecto y a mi persona y mi figura como deportista. Su patrocinio me da la oportunidad de hacer viajes, de invertir en el deporte y yo estoy súper agradecido con ellos. Otras marcas como Scarpa siempre me han dotado de material. Y tengo que nombrar obligatoriamente al motor que también año tras año hace que el deporte crezca, que es la FEXME, que tiene siempre una visión de trabajo positiva, de crecimiento, y eso ha hecho que la escalada en Extremadura esté donde está hoy.