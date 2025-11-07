Rubiales reaparece con un vídeo surrealista para cargar contra Buenafuente y TVE

Luis Rubiales ha reaparecido en la vida pública esta semana. Tras muchos meses de silencio tras su condena por agresión sexual a Jenni Hermoso, y todavía como investigado en el caso Supercopa, el expresidente de la RFEF ha regresado a las redes sociales, con la indisimulada intención de promocionar su biografía, 'Matar a Rubiales', que verá la luz a lo largo de este mes.

Este viernes, Rubiales ha compartido un vídeo en su nueva cuenta de X para cargar contra el humorista y presentador Andreu Buenafuente por un chiste que realizó la noche del jueves en su programa Futuro Imperfecto, que se emite en La1 de TVE.

Críticas a "De la Fuente"

Rubiales, que llama en repetidas ocasiones "De la Fuente" a Buenafuente y que confunde su programa televisión con el que hace en la Cadena Ser junto a Berto Romero, Nadie sabe nada, critica que el presentador "se equivocó gravemente". "Se permitió decir 'la quinta del 25, si te equivocas te trinco', o algo así", censura Rubiales sobre un comentario del cómico, con su foto junto a las del Rey Juan Carlos I y Mariano Rajoy.

"Todos sabemos lo que significa trincar", protesta el condenado dirigente, que pasa a criticar "la suciedad vertida en los medios de comunicación, también en el que él trabaja, Televisión Española, diciendo falsedades sobre mí" acerca de él.

A partir de ahí, Rubiales hace un alegato en su defensa, sobre todas las "mentiras" dichas sobre él y afirmando que ha superado con éxito "una ardua inspección de Hacienda", negando que haya cobrado comisiones del caso Supercopa y remarcando que todos sus ingresos han sido lícitos y declarados conforme a la ley.

"Sus abuelos andaluces emigraron a Catalunya"

El expresidente de la RFEF, en un giro sorprendente en su disertación, destaca de Buenafuente que es "nieto de migrantes" y que "sus abuelos andaluces emigraron a Catalunya, tuvieron que salir de aquí en una época de pobreza para sacar adelante a su familia".

"Su hija de 13 años y su mujer estarán orgullosas de él. Mis hijas también están muy orgullosas de mí, yo no he trincado nunca. Soy un hombre honesto. Rectificar es de sabios, espero que rectifique", añade.

A continuación, saca su libro al plano para animar a sus seguidores a hacerse con él y leerlo. "Lo he sacado por cosas como las de 'De la Fuente'", destaca, incidiendo en la confusión del apellido del presentador como el del seleccionador nacional.

