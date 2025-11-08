Dos destellos del Villarreal deslumbran al Espanyol

El Villarreal desmontó al Espanyol en el RCDE Stadium con dos destellos de Gerard Moreno (min.43) y Moleiro (min.57), catorce minutos que torpedearon por completo con el fútbol del anfitrión, con más acercamientos, pero sin pólvora.

El conjunto amarillo se blindó atrás cuando más lo necesitaba y no dio opción a los catalanes, que sufren su segunda derrota consecutiva tras caer en la anterior jornada contra el Alavés (2-1). El Villarreal, con un once renovado, logra resarcirse tras su traspiés en Liga de Campeones ante el Pafos chipriota (1-0).

El Espanyol arrancó mandando. Sus acercamientos al área eran habituales, empezando por un remate de Roberto tras un centro de Dolan y siguiendo con centros al área con intención. Al anfitrión le faltaba veneno para concretar sus ocasiones en el RCDE Stadium, una tónica que se mantendría durante todo el partido.

Los de Marcelino no asomaron en los primeros compases, pero pronto se acercaron con peligro. El nombre de Gerard Moreno, exblanquiazul, estaba marcado en rojo y se mostró incisivo. La llegada más peligrosa, pese a todo, fue un centro de Buchanan que despejó Cabrera y obligó a Dmitrovic a intervenir en el minuto 24.

Ninguno de los dos equipos daba un paso atrás. Cuando parecía que la primera parte se cerraría con empate a cero, Gerard Moreno apareció en el 43 con un zurdazo raso desde la frontal para poner el primero de la noche. El gol del catalán cambiaba por completo el guion del pulso.

En la reanudación, Pere Milla firmó un aviso serio al rematar un centro de Dolan. Tras esta ocasión, el Villarreal blindó su área y cedió el balón al Espanyol. El cuadro amarillo tenía ventaja en el marcador y el tiempo a su favor, mientras que los blanquiazules seguían sin concretar sus aproximaciones al área de Luiz Júnior.

El partido estaba donde el Villarreal quería y lo demostró en el minuto 57. Tras un centro de Buchanan, que se comió el carril derecho, Moleiro marcó el 0-2 en el feudo periquito. Dmitrovic estuvo acertado en su primer remate, pero no pudo hace nada para atajar el rechace.

El Espanyol no reaccionó y los de Marcelino no tenían ninguna necesidad de arriesgar. Incluso con el duelo con menos revoluciones, los destellos arriba del cuadro amarillo eran duros: Comesaña mandó el balón al poste en el 70. Los cambios no alteraron en exceso el desarrollo del partido.

Los de Manolo González no bajaron los brazos e intentaron desactivar, sin éxito, el entramado defensivo del Villarreal. El encuentro estaba cerrado desde la segunda diana pese a dos intervenciones de Luiz Júnior, tras ocasiones de Kike García y Dolan, en los minutos finales.