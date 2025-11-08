El Extremadura defiende el liderato ante el Estepona

Nadie se fía de las dinámicas ya en este nuevo fútbol. El Estepona, que se quedó a un palmo del ascenso a Primera Federación la pasada temporada y que mantiene un bloque importante de ese plantel, llega este domingo al estadio Francisco de la Hera para enfrentarse al Extremadura plagado en un mar de dudas por juego y resultados. Pero en el entorno de los azulgranas no se fían. Saben que, bajar una marcha, puede significar perder posiciones. Y en el inventario azulgrana sólo está la opción de ganar este domingo, a partir de las 12.00 horas.

Vuelve el horario matinal al estadio Francisco de la Hera, que ha gustado en las últimas ocasiones. Lo hará con el césped ya totalmente recuperado y con un estadio que se han aseado tras las inundaciones del pasado miércoles.

En lo deportivo, buenas noticias para el Extremadura que podría recuperar a Álvaro Barrero para el encuentro tras más de mes y medio lesionado. El aragonés hizo con normalidad los últimos entrenamientos y se espera que pueda estar, al menos, en el banquillo. La única baja sería, por tanto, la de Fran Rosales, que evoluciona satisfactoriamente y que, incluso, podría estar preparado para volver a finales de noviembre.

Cisqui ya avisó en sala de prensa que nadie sabe quién puede ser titular. Ni tan siquiera en la portería, aunque todo apunta a que Cristian volverá a repetir tras sus últimas buenas actuaciones. Otro que parece haberse ganado el puesto es Luis Nicolás. El joven futbolista, que el año pasado actuaba con más libertad como interior, está rindiendo ahora como mediocentro de equilibrio, en la posición de seis, donde se ha adaptado de forma notable: «Me encuentro muy a gusto. Es verdad que el año pasado jugué más de ocho, pero el míster me está poniendo ahí y estoy cómodo, con buen entendimiento del juego», comentó en la previa del partido.

El Estepona sólo ha ganado dos partidos de nueve. Llega con dos viejos conocidos de la fición de Almendralejo. Uno es Alfonso Candelas, que fue uno de los héroes del ascenso a Segunda en 2018 con el Extremadura. Y otro es Lolo González, que jugó en división de plata el año después.