Alcaraz se reencuentra en Turín

Carlos Alcaraz empezó de la mejor manera posible su andadura en Turín en busca de convertirse en el gran maestro del tenis este 2025. Victoria trabaja ante un rocoso Álex De Miñaur (7-6 (5) y 6-2) para recuperar sensaciones tras la derrota en París y dejar más cerca el número uno a final de año.

Tuvo que sufrir de lo lindo y saber apagar las reacciones de un De Miñaur que vendió como siempre muy cara su derrota, levantándose una y otra vez de los intentos de Alcaraz para matar el partido. Pese a ello, el murciano supo sufrir y dejar atrás la negra noche de París ante Norrie con 54 errores no forzados.

Ante De Miñaur, volvió a sufrir más de lo habitual con el saque, pero encontró un tesoro en su revés paralelo, que le funcionó a las mil maravillas y que destrozó al australiano. En los momentos importantes supo encontrar golpes ganadores para decantar el partido a su favor.

DE REACCIÓN A REACCIÓN

Arrancó conectado al partido Carlitos que encontró de buenas a primeras la primera ventaja con una rotura en el cuarto juego. En blanco y con autoridad tomó ventaja el español, que pudo rematar el set con otra rotura consecutiva. Pese a ello, De Miñaur supo resistir y tras salvar tres bolas igualó el partido.

Hizo entrar en el pero momento a Alcaraz, que encadenó varios errores de derecha hasta llegar al 'tie break' decisivo. En él, el australiano apretó de lo lindo y llegó a tener dos veces ventaja en el tanteador, hasta que en el momento decisivo Alcaraz supo encontrar los ganadores necesarios y el australiano cometió los peores errores del partido para sus intereses.

Reacción brillante y remontada vital para iniciar el segundo set con la máxima confianza.

DERRIBANDO EL MURO

No bajó la guardia De Miñaur pese a perder el saque inicial. Devolvió la rotura al español, pero de nuevo, acto seguido, Alcaraz dio el golpe al resto, que esta vez sería ya definitivo. Ventaja en el set que ya no desperdició y que incluso llegó a aumentar con otra rotura que ya dejó sin respuesta a un De Miñaur que se apagó ante la mejor versión de Alcaraz, que salió a relucir en el tramo final.

Triunfo importante para encaminar el grupo y la consecución del número uno a final de año. El murciano mirará con tranquilidad el partido de este lunes entre Fritz y Musetti. El ganador será su rival en la jornada del martes.

Una victoria le dejaría casi clasificado para 'semis', además de dejarle ya con el número uno en su mano. Gran inicio del murciano en Turín, no solo por el triunfo, sino sobre todo por volver a mostrar su versión más animada.

EL MOMENTO PERFECTO

Tras el partido Alcaraz se mostró orgulloso de haber sacado una victoria en su estreno en Turín, donde aseguró que espera este año poder llegar a conseguir el título. "Estamos jugando contra los 8 mejores jugadores del mundo. Eso demuestra lo difícil e importante que es este torneo. Llevo tres años luchando por llegar al final del año con energía y motivación. Este año es un poco diferente. Estoy muy orgulloso de cómo he hecho las cosas para llegar aquí motivado. Tengo muchas ganas de jugar un gran tenis y de tener la oportunidad de ganar este torneo" aseguró tras la victoria.

Atrás quedan los errores y lucen de nuevo los ganadores. Alcaraz quiere el doble título en Turín.