Tenis
Así hemos vivido el estreno de Alcaraz en las ATP Finals ante Alex de Miñaur
El tenista murciano se sobrepone a sí mismo y arranca con victoria ante el australiano
Redacción
El español Carlos Alcaraz superó este sábado, en su estreno en las Finales ATP de Turín, al australiano Alex de Miñaur en dos sets (7-5 (3) y 6-2) para acercarse al objetivo de terminar el año como número 1.
Con esta victoria, el murciano está a solo dos triunfos de certificar matemáticamente el primer puesto en la clasificación ATP anual. Su próximos partidos serán contra el estadounidense Taylor Fritz y el italiano Lorenzo Musetti.
