Espectáculo y nivel en el Rallysprint de Salvaleón

El Rallysprint de Salvaleón, organizado por el Motor Club El Porrino en su sexta edición, ha cumplido un año más demostrando su consolidación y espectacularidad con su desarrollo, con participantes de Extremadura, pero además de Madrid, Sevilla, Canarias o Cataluña.

Dos eran los tramos programados con mimo, a repetir tres veces cada uno sumando un total de 58,2 kilómetros cronometrados, denominados Valle de Santa Ana – Salvatierra, y Salvaleón y que estaban prácticamente juntos, contando con una chicane artificial para reducir la velocidad en uno de los puntos más rápidos del primero. La regularidad precedía en el orden de salida a los coches de velocidad, teniendo apenas un respiro, empezando el tramo B muy pocos minutos después de terminar la pasada por el tramo A. Y todo ello, con muchos espectadores en varios puntos de los tramos, y con un poquito de noche que daba un toque bonito y distinto a los últimos compases.

83 equipos

Con una 83 equipos en liza, repartidos entre los 66 de velocidad y 17 de regularidad, encabezados desde el coche 0 por dos históricos del automovilismo extremeño, Carlos Boza y Ángel Vaca, todo estaba preparado para el espectáculo. Eran favoritos para la victoria los dos pilotos que han mandado durante todo el año, Carlos Gallardo, el ya campeón de Extremadura 2025, y Antonio Luis Casimiro, pero también con sus opciones Fredi López o Santiago Barragán que, a pesar de tener un coche histórico, siempre rueda rápido.

Desde el principio hubo dominio del Porsche de Casimiro y Juan Manuel Flores, que esta vez sí, anotándose todos los mejores tiempos menos el ultimo y sin problemas de por medio, se llevaron una victoria incontestable con más de un minuto sobre su rival más cercano, y tranquila dentro de los márgenes tan pequeños de un rallysprint, que no permiten la menor desconcentración. Gallardo y Francisco Izquierdo se dejaban unos pocos segundos en la pasada inicial, y en unos tramos más favorables al Porsche de Casimiro que a su Skoda, poco más pudieron hacer por acercarse, rodando tras el Porsche. Pero lo peor llegaba al penalizar 40” en el TC5 por retraso, y otros 5” en una chicane, lo que le hizo descender a la cuarta plaza, algo que en nada puede empañar el cierre de un año muy bueno.

Fredi López y Daniel Gómez con su espectacular Seat 600 L “proto” esta vez funcionando perfectamente, apretaron mucho todo el día quedando tras Casimiro, beneficiado del problema de Gallardo y conteniendo a Santiago Barragán – Francisco Javier Yuste. Con alguna elección de neumáticos mejorable, pero en meta con el precioso Subaru Legacy 4WD y ocupando el último peldaño del pódium Santi pudo disfrutar del tramo y su coche sin preocupaciones.

El primero de los tracción delantera, y quinto clasificado fue Cesáreo Delgado y Andrés Diaz con su Renault Clío Sport, a menos de 8 segundos de Santi, no vio peligrar su posición, con Carlos Muñoz y José María Casas esta vez a los mandos del 208 N5. Completaron los 10 primeros clasificados Javier Fonseca – Rafael Méndez con el Mitsubishi EVO X, David y José Julio Navarro con su habitual BMW 325, y los pilotos de la escudería organizadora José Manuel Acosta y Javier Jiménez sobre Peugeot 205 F2000.

Entre los abandonos más destacados de los once producidos, el de Paco Montes y David Collado, que venían de proclamarse campeones de la Dacia Sandero Cup en el Rally RACC Catalunya Costa Dourada, no tuvieron su día y se salían con el 106 S16 al poco de empezar el rallysprint. Tampoco pudieron terminar Javier y Víctor Manuel Mesa, José Luis Muñoz – Esteban Ortiz y Abel Ruiz – Sara Lara por distintos problemas mecánicos.

Regularidad Medias altas

Un solo participante en Regularidad Medias altas, y al terminar victoria para Juan Carlos Fonseca y Verónica Villegas con su BMW 320i.

Regularidad Medias bajas

Siguiendo una progresión muy buena, en Salvaleon victoria del joven Marcos Cerezo y Francisco Jesús Moreno con su BMW 328i, distanciando en casi el doble de puntos a la pareja formada por Pablo Martínez y Jon Urdampilleta, los únicos que plantaron batalla a los representantes de Volantia Racing Club, porque las diferencias con el resto de los tres equipos, fueron ya muy elevadas. Alejandro Fernández y Sergio López se llevarían la tercera plaza, con Borja Fernández y Marta Antón lejos de ellos, siendo uno de los equipos veteranos de la especialidad, Emilio y Pablo Torres, los que cerraron la clasificación.

Regularidad histórica

Apretadísimas todas las plazas de la regularidad histórica, con alternancia de posiciones durante todo el día, y distancias tan pequeñas que hicieron que los diez equipos participantes no tuviesen momento para el relax. Enrique Sánchez y Juan Luis se anotaron una muy trabajada victoria sobre Carolina Antón y Nora Salam, afinando cada día mas y en esta ocasión a solo 6.2 puntos del Mini Cooper de los ganadores. Terceros Juan Jesús Tapia y Natalia Ramos, superaron finalmente por solo 1.5 puntos a Ramon Calvo, padre e hijo, una diferencia de pestañeo. Cerrando los cinco primeros, a 10 puntos, Francisco Javier Canas y Carmen Pérez.

Desde la federación se califica de "espectacular" el trabajo del Motor Club El Porrino, "un club pequeño pero que trabaja de manera incansable y que ya citó a los asistentes para la prueba del 2026".