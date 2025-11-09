El Jaraíz no da tregua y el Don Benito persiste en la pelea

La décima jornada de Tercera Federación abre un pequeño hueco entre los dos primeros clasificados, Jaraíz y Don Benito, y otros siete equipos que pelean los puestos altos en un margen de solo siete puntos.

Diocesano 2-Jaraíz 3

Diocesano y Jaraíz, que sigue siendo líder una jornada más, protagonizaron el que sin lugar a dudas fue uno de los choques más divertidos de la jornada. Y lo fue porque el cuadro verato, que acabó ganando, tuvo que remontar con maestría un doblete inicial de Koke para el conjunto colegial en los primeros minutos del encuentro. Sin embargo, los de Dani Baños, demostraron los motivos por los que en estos momentos lideran la clasificación. Todo ello gracias a un triplete de Alfre. El primero en la primera mitad, y los dos siguientes en el primer cuarto de hora de la segunda parte. El Jaraíz sigue líder con 23 y el Diocesano se sitúa en la zona media con once puntos.

Don Benito 2-Calamonte 0

Plácida victoria del Don Benito en casa ante un Calamonte que fue un quiero y no puedo. Los de José Carlos Prieto ‘Canica’ se adelantaron al cuarto de hora de encuentro gracias a un gol de Rubén Sánchez a la salida de un córner y luego ampliaron distancias al inicio de la segunda con un tanto de Nando Copete. Los visitantes pudieron acortar distancias de penalti, pero erraron con un golpeo al palo desde los once metros. El triunfo permite al conjunto rojiblanco seguir la estela del Jaraíz en la segunda posición. El Calamonte, en descenso, sigue sin ganar.

Montijo 1-Villanovense 0

Definitivamente el Villanovense está en crisis de resultados al sumar su tercer partido consecutivo sin ganar y su segunda derrota seguida. Esta vez, el cuadro serón no pudo superar fuera de casa a un Montijo muy sólido que incluso logró mantener la renta de un gol con un jugador menos sobre el campo tras la expulsión de Matías Peña, pero el tanto de Miguel Ángel De Luis al cuarto de hora de juego fue suficiente. Este triunfo sitúa en la parte alta a los montijanos con 16 puntos, solo uno menos que el cuadro dirigido por Richi Tapia, que continúa en posición de ‘play off’.

Santa Amalia 1-Gévora 1

Empate a uno entre Santa Amalia y Gévora en el municipal amaliense, feudo en el que el cuadro local se muestra muy sólido. Ambos empataron con goles en la segunda parte, el primero para los locales fue en propia puerta y su autor fue Álvaro Perera, mientras que Jesús Liberal hacía el tanto del empate a falta de diez minutos para el final. Ambos se sitúan en la zona media de la tabla, los amalienses con 15 puntos y el Gévora con 13.

Villafranca 1-Puebla Calzada 2

Triunfo de mucho peso el cosechado por el Puebla de la Calzada en su visita al Villafranca para poner fin a una dinámica negativa de cuatro partidos seguidos sin ganar. En este caso fue para imponerse 1-2 gracias a un doblete de Abraham Pozo. Para los locales marcó Andrada. El Villafranca se sitúa en mitad de tabla con 14 puntos y el Puebla de la Calzada sube hasta la parte alta con 16.

Azuaga 3-Jerez 3

Divertidísimo y emocionante empate a tres entre Azuaga y Jerez. Se adelantaron los de la Campiña Sur con goles de Zakarías y Vera, pero los visitantes remontaron con goles de Chema Chávez, Juanfri y Espinar. Sin embargo, sobre la bocina, Piochi salvaba un punto para los azuagueños, que siguen en la zona alta con 16 puntos. El Jerez es decimoquinto con nueve puntos.

Moralo 4-Montehermoso 1

Contundente triunfo por 4-1 del Moralo en casa ante el Montehermoso para dar un importante paso en la clasificación. Ganaron gracias a los goles de Omar, Perdi, Robinho y Perdi. Luis, de penalti, marcó para los visitantes.

Cabeza 0-Pueblonuevo 0

Empate sin goles entre Cabeza del Buey y Pueblonuevo que deja a los caputbovenses en la zona media y a los cvisitantes en lo más bajo de la tabla.

Badajoz 1-Llerenense 1

Cerró la jornada el empate a uno entre Badajoz y Llerenense, dos equipos situados en la zona media de la clasificación. El cuadro pacense, que no despega, comenzó ganando con gol de Borja Domingo, pero Kaká empató mediada la segunda parte y el marcador ya no se movió más.