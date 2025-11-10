Fútbol. Tercera Federación
El Don Benito-Azuaga cambia de orden por el mal estado del césped del Vicente Sanz
El Ayuntamiento tiene previsto acometer mejoras en el terreno de juego, que luce un muy mal estado
El próximo encuentro de los rojiblancos en casa será el 14 de diciembre ante el Jerez
Samuel Sánchez
El mal estado del terreno de juego del Vicente Sanz ha obligado a actuar al Deportivo Don Benito y al consistorio de la localidad dombenitense. Tanto es así que tanto el club calabazón como el Azuaga han llegado a un acuerdo para alterar el orden de los encuentros que debe enfrentar a ambos esta temporada, el primero de ellos dentro de menos de dos semanas.
En principio, el partido debía disputarse en el Vicente Sanz, pero los dos equipos han llegado a un acuerdo para que el primero de ellos se dispute en Azuaga, en lugar de Don Benito. El motivo no es otro que el de aprovechar que hasta el 14 de diciembre no volverá a haber fútbol de Tercera Federación en territorio calabazón para que el Ayuntamiento, encargado de la gestión y mantenimiento del feudo municipal, acometa una serie de trabajos de mejora en el maltrecho césped del Vicente Sanz. De esta forma, el Don Benito no volverá a jugar ante su afición hasta dentro de un mes, cuando recibirá en casa al Jerez.
Entre tanto, los de José Carlos Prieto 'Canica' , se enfrentarán a Gévora, el propio Azuaga y el Santa Amalia, todos ellos fuera de casa. En el club confían en que los trabajos que se lleven a cabo en estas semanas mejoren el estado del césped, una problemática que se arrastra desde hace años y a la que no se acaba de poner fin.
