Jorge Martín y Maverick Viñales, de vuelta para la cita final en Valencia

Lunes de buenas noticias. Jorge Martín y Maverick Viñales regresarán de sus lesiones para intentar disputar el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, la última cita de la temporada 2026. Así lo han anunciado Aprilia y el KTM Tech3 a través de sus respectivos comunicados.

En el caso del madrileño, la fábrica de Noale se ha mostrado cauta y ha explicado que el piloto viajará el Circuit Ricardo Tormo para someterse a chequeos que puedan esclarecer si finalmente podrá salir a pista o no. Todo apunta que los aficionados podrán ver al madrileño rodar sobre su moto, puesto que este lunes ya pasó una revisión positiva en la clínica Dexeus en la que fue operado de la fractura en la clavícula derecha que sufrió en Motegi, y de la que se ha estado recuperando en el Red Bull Athlete Performance Center de Austria.

"Jorge Martín viajará a Valencia para el Gran Premio de la Comunidad Valenciana. El piloto español, ausente desde el GP de Japón por una fractura desplazada de la clavícula derecha sufrida durante la carrera al sprint, deberá someterse a una evaluación del equipo médico del Campeonato Mundial de Motociclismo de la FIM para recibir la autorización para competir", dice la fábrica italiana a través de su comunicado.

Un soplo de aire fresco en una temporada para olvidar para 'Martinator'. Tras llevarse el título el pasado curso, en el Gran Premio Solidario, ha pasado por quirófano hasta en tres ocasiones. La primera fue en pretemporada, durante los test que se celebraron en Sepang. Allí sufrrió una doble fractura en la mano derecha (quinto metacarpiano) el pie izquierdo (tercer, cuarto y quinto metatarsiano). Justo cuando se entrenaba para el regreso en el GP de Tailandia, primera cita de la temporada, sufrió otro serio accidente practicando ‘supermotard’. Tuvo que pasar por quirófano para tratar una lesión en su muñeca izquierda.

Al volver en el GP de Qatar, en su regreso, sufrió un accidente en carrera que le provocó un neumotórax en la parte derecha de su cuerpo y once costillas fracturadas. Eso lo llevó a perderse las siete siguientes citas. Volvió en Repúbica Checa, y en Japón, cinco citas después, protagonizó un accidente tras colisionar con Marco Bezzecchi, su compañero, que lo ha obligado a pasar de nuevo por quirófano, siendo esta su cuarta lesión de la temporada. En total se ha perdido 15 carreras, de las 21 disputadas hasta ahora.

Viñales, también de vuelta

En cuanto al piloto de Roses, lleva media temporada (concretamente desde el GP de Alemania), arrastrando una lesión en el hombro izquierdo. El dolor le impidió terminar el fin de semana en Indonesia, por lo que decidió ausentarse en las citas de Australia, Malasia y Portugal. De esta manera, priorizaba su recuperación de unas molestias que llevaba tiempo arrastrando.

"Tras perderse las tres últimas carreras para centrarse en la recuperación de su lesión de hombro, Maverick Viñales está finalmente listo para regresar a la competición esta semana en Valencia, en la última prueba de la temporada", anunció este lunes el equipo francés.

Marc Márquez, de visita

Quien no ha podido recuperarse a tiempo para la cita final es Marc Márquez. El piloto de Cervera, proclamado campeón del mundo en Japón, fue embestido por Marco Bezzecchi en la primera vuelta de la carrera del domingo en Indonesia y sufrió una fractura en la base de la apófisis coracoides junto con una lesión de los ligamentos del hombro derecho. Pasó por el quirófano y se encuentra recuperándose de la lesión, por lo que será sustituido de nuevo por Nicolò Bulega, ya presente durante el GP de Portugal.

Sí confirmó Ducati que, pese a no salir a pista durante el fin de semana, sí estará presente en el Circuit para apoyar a la marca en un fin de semana especial. Tampoco se subirá a la Desmosedici en los test oficiales de pretemporada del martes 18, por lo que habrá que esperar unos meses para ver al campeón enfundado en su casco y mono.