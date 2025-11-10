Miriam Casillas firma una victoria de categoría mundial en San Pedro de la Paz

La pacense Miriam Casillas volvió a multiplicar su dimensión internacional. La triatleta del Triatlón Ferrol conquistó este domingo la prueba de la Copa del Mundo de San Pedro de la Paz (Chile) firmando una actuación de autoridad competitiva y lectura perfecta de carrera. Una victoria que supone su primer triunfo absoluto en una Copa del Mundo.

Casillas salió del agua en cuarta posición dentro del grupo delantero, con apenas unas décimas de margen sobre el resto de las favoritas. Desde ahí, la carrera ya se dibujaba con un patrón que la favorecía.

El trabajo coordinado entre las escapadas, con la pacense bien colocada, permitió abrir un hueco superior al minuto frente al grupo perseguidor. La distancia fue creciendo progresivamente, consolidándose en la parte final de los 20 kilómetros de bici. Al inicio de la carrera a pie, Casillas comenzaba la persecución directa sobre Sophia Howell.

La transición fue el punto de inflexión. La pacense empezó la carrera con ritmo y decisión, alcanzó el liderato al término de la primera vuelta y lo consolidó en la segunda. A esas alturas de la prueba se hizo evidente que el oro era posible.

Casillas era consciente de que debía realizar una penalización de 5 segundos por haber desmontado ligeramente más allá de la línea en la segunda transición. A pesar de ello, la deportista de Badajoz sumó sus cinco segundos reglamentarios y salió con holgura suficiente como para controlar a la luxemburguesa Jeanne Lehair, que venía remontando con un gran ritmo.

Después de gestionar el tramo final con inteligencia, Miriam Casillas cruzó la meta con margen sabiéndose campeona.

De este modo, la olímpica logró su primera victoria en una Copa del Mundo tras protagonizar una prueba respaldada por su solidez táctica y un ritmo ganador que la llevaron a subirse al cajón más alto del podio.