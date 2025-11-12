Audi se ha mostrado este miércoles al mundo con un avance de cómo será su proyecto de 2026 en la Fórmula 1. La marca alemana aterriza de lleno en la máxima categoría del automovilismo con una declaración ambiciosa de intenciones, iniciando así el siguiente capítulo transformador de una escudería creada para ganar.

SPORT ha podido estar presente en la presentación del Audi R26 Concept en el Brand Experience Center de Múnich. Rodeado de algunas de las personalidades más importantes del mundo del motor, Audi ha ofrecido un primer boceto del diseño y la combinación de colores del primer monoplaza Fórmula 1 de la marca, que se presentará en enero poco antes de las primeras pruebas oficiales con los monoplazas en Barcelona, del 26 al 30 de enero.

El coche es una clara declaración de intenciones de la nueva identidad visual de la marca en la Fórmula 1. Las superficies gráficas minimalistas, definidas por cortes geométricos precisos, se integran a la perfección con la silueta del monoplaza de la marca alemana. A su vez, la paleta de colores incluye titanio, negro carbón y el nuevo rojo Audi, mientras que el coche también lucirá aros rojos como parte de su identidad en la máxima categoría.

Audi se muestra al mundo de la Fórmula 1 / AUDI

Primeras impresiones

Un primer vistazo al monoplaza es suficiente para sacar unas conclusiones iniciales: más estrecho, de longitud más o menos similar, más bajo... habíamos visto conceptos previos estos meses anteriores, pero nunca algo tan parecido a cómo será el producto final para un equipo en 2026. Y es que el cambio de reglamentación supone un antes y un después para la categoría, que pondrá el contador prácticamente a cero para todos... entre ellos Audi.

Se trata de un concepto revolucionario que pone permite por primera vez conocer cómo será la llegada de Audi a la Fórmula 1. Cabe recordar que la marca alemana adquirió a principios de 2025 la totalidad del Grupo Sauber en Suiza, apuntalando así las bases para establecer la incorporación como inversor del fondo soberano de Qatar, un socio estratégico para el éxito a largo plazo de Audi en la F1.

Audi aterriza en la Fórmula 1 de la mano de figuras destacadas dentro del motorsport. Al frente del proyecto, estarán el exdirector del equipo Ferrari, Mattia Binotto, nuevo jefe de proyecto, y Jonathan Wheatley, antes en Red Bull, ahora jefe de equipo de Audi. Este aclamado tándem buscará llevar a la escudería a la gloria con el paso del tiempo y para ello tendrán a su disposición una alineación de pilotos que tampoco se queda atrás. La marca de los cuatro aros apuesta por una combinación de experiencia y energía con el veterano Nico Hülkenberg y el joven talento Gabriel Bortoleto, apadrinado de Fernando Alonso, que ya comparten equipo en Sauber y que seguirán haciéndolo en 2026 en la escudería alemana.

El camino hacia el éxito

Desde 2022, Audi desarrolla la unidad de potencia para la Fórmula 1 en Neuburg an der Donau, la única sede operativa de un equipo de F1 en Alemania. Cabe recordar que la nueva unidad de potencia estará integrada por un motor de combustión interna (ICE) V6 con una cilindrada de 1,6 litros y sobrealimentación mediante un turbocompresor, un sistema de recuperación de energía (ERS) que incluye almacenamiento de energía (ES) y una unidad motor-generador eléctrico (MGU-K), así como una unidad de control electrónico (CU-K).

La otra parte del proyecto se desarrolla en Hinwil, Suiza, donde se centran en la creación de piezas estructurales como la carcasa de la caja de cambios o el eje trasero. Es vital en ese sentido la colaboración entre ambas sedes para relacionar los datos y poder ensamblar de la mejor manera el monoplaza, que se nutre de las dos fábricas y de la experiencia en distintos sectores para poder triunfar en la Fórmula 1.

Audi llega a la Fórmula 1 con el cambio de normativa técnica para 2026. Desde el primer coche de Gran Prix con motor central hasta la tracción total quattro en los rallies, pasando por los motores diésel, híbridos y eléctricos en Le Mans, en la Fórmula E y en el Rally Dakar, Audi ha culminado con éxito todos los proyectos de motorsport. La participación de los alemanes en la Fórmula 1, como no podía ser de otra forma, pretende seguir por este camino.

Y es que Audi no ha llegado a la Fórmula 1 solo por estar. Quiere ganar. Es algo que se desprende de las palabras de Gernot Döllner, CEO de Audi: “Al entrar en la máxima categoría del automovilismo, Audi está haciendo una declaración clara y ambiciosa”, afirma. “Es el siguiente capítulo en nuestro proceso de transformación. No entramos en la Fórmula 1 solo por estar. Queremos ganar. Al mismo tiempo, sabemos que no se llega a ser un equipo puntero en la Fórmula 1 de la noche a la mañana. Se necesita tiempo, perseverancia y un cuestionamiento incansable del statu quo. Para 2030, queremos luchar por el Campeonato del Mundo”, añade con tono ambicioso.

Mattia Binotto también lo tiene claro: “Este es el proyecto más emocionante no ya del motorsport, sino de todos los deportes. El objetivo es claro: luchar por el campeonato en 2030. Ese camino requiere tiempo, las personas adecuadas y una mentalidad de mejora continua”. Son palabras a las que se adscribe Jonathan Wheatley: "Cuando se apaguen las cinco luces de salida en Melbourne, Audi competirá en la Fórmula 1 por primera vez. Veremos un equipo que cree en sí mismo, en la misión y en nuestro potencial ilimitado”, finaliza.