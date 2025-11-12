El Coria sueña con cosas grandes

El Coria atraviesa uno de los momentos más dulces de los últimos años y se ha ganado el derecho a soñar. El equipo celeste, que no pudo disputar su partido del pasado fin de semana ante el Orihuela por la disputa de la final de la Copa Federación del conjunto alicantino, se mantiene tercero en el Grupo quinto de Segunda Federación, incluso con un partido menos que sus rivales directos. Su solidez y madurez competitiva lo mantienen en plena zona de privilegio, con una trayectoria que invita al optimismo entre los aficionados extremeños.

Los de Rai Rosa afrontan ahora dos compromisos consecutivos en casa que pueden consolidar su candidatura a todo. Este sábado, a las 16.00 horas, recibirán al Intercity, en un duelo adelantado para disponer de más margen antes del encuentro aplazado frente al Orihuela, que se jugará el miércoles 19 de noviembre a las 17.00 horas. El conjunto cauriense ha hecho del La Isla un auténtico fortín, con cuatro victorias en cuatro partidos, 12 goles a favor y solo uno en contra, una racha que refleja su carácter competitivo y su crecimiento como bloque.

Más allá de los números, el Coria transmite madurez, confianza y una identidad clara. Los jugadores asimilan a la perfección las ideas de Rai Rosa, un técnico que ha sabido conectar con el vestuario y extraer lo mejor de cada futbolista. El equipo juega con orden, intensidad y una fe inquebrantable en su estilo, tres pilares que lo han convertido en uno de los conjuntos más difíciles de batir del grupo. Con el calendario inmediato a su favor y el aliento de su afición, el Coria afronta un mes de noviembre que puede marcar un punto de inflexión en una temporada que, por ahora, invita a soñar en grande.