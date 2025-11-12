Entrevista a Laporta: "La visita de Messi me pareció un acto simpático y de barcelonismo"

"Fue un acto espontáneo y de barcelonismo de Leo. No sabía de su visita. Pero esta es su casa. Cuando me lo explicaron me pareció un rampell simpático. Tienes tiempo, acabas de cenar y qué tal si vamos y fue. Me pareció simpático". Joan Laporta compareció este miércoles ante los micrófonos de Catalunya Ràdio y se pronunció por primera vez sobre la visita por sorpresa al Camp Nou de Leo Messi.

Las relaciones entre ambos sigue siendo inexistente desde que el argentino tuvo que marcharse de un día para otro a los cinco meses de que Laporta retomara el poder barcelonista en 2021, pese a las promesas previas, aunque hoy el dirigente suavizara la situación diciendo que sus relaciones son "correctas". "Él sabe que aquí se le quiere. Se le considera como lo que es, en el Barça siempre será bienvenido. Esta es su casa".

l futbolista argentino Leo Messi en su visita al Spotify Camp Nou en noviembre de 2025 DEPORTES @LEOMESSI / @LEOMESSI / Europa Press

El día que se abrieron las puertas del Camp Nou para un entrenamiento del equipo de Hansi Flick, Laporta reiteró su voluntad de inaugurar el estadio reformado con un partido de homenaje a Messi y tras las palabras de este en Instagram y en la entrevista a Sport, ese acto parece lejos. "Siempre hemos dicho que es de justicia que tenga el homenaje más bonito del mundo y este marco será maravilloso para un partido de homenaje a Messi. Yo creo que esto le gustaría por las declaraciones que he visto", dijo.

Laporta señaló que no se arrepiente de haber abierto la puerta de salida a Messi en su día. "No me arrepiento de nada. El Barça está por encima de todos, de presidentes, jugadores, entrenadores. En su día no pudo ser, las cosas fue como fueron y si el homenaje puede arreglar lo que se tuvo que hacer, sería perfecto". El mandatario no quiso especular sobre un retorno del rosarino como jugador. "No corresponde hacer eso por respeto a todos".

Suscríbete para seguir leyendo