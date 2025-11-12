Los precios del Extremadura-Sevilla apuntan al lleno en el Francisco de la Hera

Apunten día y hora porque la noche promete ser una de las más vistosas del año en la región. Jueves 4 de diciembre, a las 21.00 horas, en el Francisco de la Hera. El cartel ya es oficial para el Extremadura-Sevilla de Copa del Rey que promete emociones fuertes en el césped, pero sobre todo, en las gradas.

El club azulgrana se ha movido rápido consciente de que la alta demanda de entradas para ver al Sevilla en Almendralejo ya está por las nubes. El movimiento ha sido claro: precios populares, accesibles y una maniobra para buscar el lleno en el Francisco de la Hera. Todo es posible.

El Extremadura ha realizado un guiño a sus abonados con precios muy accesibles. Apenas pagarán solo cinco euros más que contra Las Palmas. Los abonados de Tribuna pagarán 25 euros, los de Preferencia pagarán 20 euros y los de fondo norte pagarán 15 euros. Los infantiles tienen un descuento de cinco euros más en cada zona.

Para los no abonados, los precios irán de 50 euros en Tribuna, 40 euros en preferencia y 30 euros en zona de fondo norte.

El Extremadura ha reservado todo el Fondo Sur para la afición del Sevilla e, incluso, está en contacto con el club hispalense para que sea el Sevilla el que canalice todas las peticiones de entradas de abonados, aficionados, simpatizantes y peñistas.

Desde el Extremadura indican que la demanda de entradas es altísima. Durante las últimas 24 horas el teléfono de las oficinas del Francisco de la Hera no ha dejado de sonar para preguntar cuándo comenzará la venta de entradas. Dicha venta arrancará el lunes 17 de noviembre y los abonados del Extremadura sólo dispondrán de cinco días para reservar sus asientos. Una vez pase el 21 de noviembre, los asientos no reservados se liberarán.

El Extremadura también ha diseñado una promoción para los clubes de fútbol de toda la región. La misma la ha canalizado de forma directa a través de los clubes y son muchísimos los que ya están realizado una reserva de entradas por adelantado.

Desde Sevilla también han indicado que la demanda de entradas por parte de la afición sevillista es alta, máxime después de conocerse el día y la hora. El ser jueves ha sonreido al Extremadura porque habrá mucha gente que adelante el puente de la Constitución y pueda disfrutar del espectáculo sin prisas en una noche de invierno.

El Extremadura también está preparando ya toda la logística y seguridad del partido porque las previsiones apuntan a más de 10.000 personas en el Francisco de la Hera esa noche.

A todo esto, la plantilla trata de aislarse del fenómeno de la Copa y centrarse en el choque del domingo e Puente Genil ante un rival que ayer perdía 1-0 ante el Lorca Deportiva en partido aplazado en su momento. Los azulgranas tratarán de pescar en río revuelto ante un equipo en horas bajas.