Tenis
Así hemos vivido el Carlos Alcaraz - Lorenzo Musetti de las ATP Finals
El tenista español pasa a semifinales como primero de grupo y se asegura el número 1 por segunda vez
Redacción / EFE
Roma
El español Carlos Alcaraz superó este jueves al italiano Lorenzo Musetti (6-4 y 6-1), por lo que accede a las semifinales de las Finales ATP como primero de grupo y con el número 1 del mundo del año garantizado.
Espera rival para las semifinales, en las que se medirá al ganador del duelo entre el alemán Alexander Zverev y el canadiense Félix Auger-Aliassime. El australiano Alex de Miñaur pasó como segundo de grupo y se medirá al italiano Jannik Sinner.
